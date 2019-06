Santa Coloma de Farners suspèn el ple fins a les deu de la nit després d'una sessió tensa i amb protestes dels veïns

La germana de Quim Torra ha retirat la fotografia del seu germà de la sala en protesta pel pacte de la candidata de JxCat, Susagna Riera, amb el PSC

Actualitzada 15/06/2019 a les 20:06

Santa Coloma de Farners encara no té alcalde. El ple que havia d'investir Susagna Riera (JxCat) com alcaldessa amb els suports del PSC i Independents per la Selva (ISC-IdS) s'ha suspès després de la tensió que hi ha hagut durant la sessió amb interrupcions constants per part dels veïns que no estan conformes amb la decisió de Riera d'arribar a aquest pacte i fer fora el guanyador de les eleccions, el republicà, Joan Martí.Durant el discurs de Riera, la germana del president de la Generalitat, Montse Torra, ha despenjat la fotografia del seu germà de la sala de plens en protesta per la decisió que havia pres la regidora.A les deu de la nit, doncs, es reprendrà el ple, tot i que els nous edils ja han pres possessió i per tant només caldrà votar el nom de l'alcalde.