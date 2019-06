Turull: «Decapitant-nos no es decapitarà l'independentisme ni la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya»

L'exconseller de Presidència diu que està a presó perquè no va renunciar a la seva carrera i idees polítiques

Actualitzada 12/06/2019 a les 19:54

L'exconseller de Presidència, Jordi Turull, ha dit aquest dimecres a la tarda al Tribunal Suprem que «decapitant» els acusats per rebel·lió «no es decapitarà l'independentisme ni la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya». A més, creu que on alguns van veure «mirades d'odi» i «muralles humanes», ell hi va veure «milers d'ulls brillants d'emoció» i «muntanyes de dignitat democràtica». En el seu últim torn de paraula, Turull ha dit que acaba el judici encara més compromès amb les seves idees, i creu que està en presó preventiva perquè no va renunciar a la seva carrera i idees polítiques.En una intervenció durant la qual s'ha arribat a emocionar, Turull ha dit que les acusacions confonen la «discrepància política, la crítica, la protesta» al govern espanyol, la justícia o la policia amb «l'atac i la falta de respecte». Aquesta confusió, ha dit, «només existeix en mentalitats autoritàries o poc segures de si mateixes» que veuen «expressions habituals en la calor del debat polític» com una «crida o incitació retorçada a la violència».En aquest judici, creu, també està en joc «l'amplitud que es dona als drets fonamentals per als fills», i «si es fa cas a la fiscalia, es retrocedirà a temps pretèrits». «De la suma d'actes legals i lícits, reunions polítiques o actes d'exercicis de drets, es pretén construir un dels delictes més greus del Codi Penal», ha asseverat.En aquest sentit, Turull creu que «no es pot ignorar ni castigar la voluntat dels ciutadans». L'independentisme, ha dit, «sempre aposta pel diàleg» i l'estat respon «amb silenci i menyspreu, amenaces o la resignació com a camí». «Hem insistit en asseure'ns a la taula del diàleg, i el govern espanyol ens va voler asseure al banc dels acusats», ha conclòs.Segons ell, les acusacions han pretès «escapçar» i «escarmentar» l'independentisme costés el que costés, «encara que es retrocedeixi anys en llibertats o interpretar les normes i les regles del joc de manera diferent per uns i altres». «Escoltar de la fiscalia que fer un referèndum és delicte encara que s'hagi despenalitzat, fa pànic», ha dit. «La falta de rigor sobre dates, llocs, persones, el desconeixement sobre la Generalitat o el Parlament, fan enrojolar», ha afegit.Tot i això, ha dit que els catalans no coneixen la resignació i no s'escapçarà «la voluntat de ser i decidir». «Nosaltres som l'instrument d'un clamor, no al revés», ha afirmat, afegint que la societat catalana és «adulta» i té «criteri propi», no són «ovelles».Finalment, ha conclòs que seguirà sent independentista i al servei de Catalunya, sempre des del diàleg i els drets fonamentals.