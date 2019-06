L'exconseller diu que té la «consciència tranquil·la» i lamenta que està a la presó per no haver abandonat la política

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:00

L'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull ha pres la paraula al final del judici per defensar la possibilitat que Catalunya esdevingui una república «on sigui impossible que ningú estigui a la presó per defensar pacíficament els ideals». «Després de nosaltres sempre en vindran més, no hi ha suficients presons per tancar l'anhel de llibertat d'un poble, així de simple i així de transcendent», ha afirmat. Rull ha defensat el dret d'autodeterminació de Catalunya i ha posat l'exemple d'altres democràcies on sí s'ha permès un referèndum pactat. «Aquesta és la idea, els forts pacten i els dèbils imposen; votar no és cap amenaça», ha afirmat. Rull ha dit que té la «consciència tranquil·la» i ha lamentat que estigui empresonat i acusat per rebel·lió per no haver abandonat la política. També ha apel·lat directament el tribunal i els ha retret que li estan «impedint veure créixer» els seus dos fills.