Romeva apel·la a «tots els demòcrates» a construir una realitat sense «judicis polítics»

L'exconseller d'Exteriors creu que la sentència del Suprem pot ser una «oportunitat» per «seguir avançant des de la confiança, el respecte i el reconeixement mutu»

Actualitzada 12/06/2019 a les 19:59

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva ha apel·lat aquest dimecres a la tarda durant el seu últim torn de paraula a «tots els demòcrates» a construir una realitat on «no hi hagi judicis polítics». «Avui som nosaltres, demà pot ser qualsevol», ha advertit. Per això, espera que la sentència del Tribunal Suprem sigui una «magnífica oportunitat pel bé de tots» que es podria «convertir en una resposta per seguir avançant des de la confiança, el respecte i el reconeixement de cadascú».En una breu intervenció llegida, Romeva ha instat el tribunal a «examinar els fets sense les exageracions i tergiversacions fetes per part de les acusacions». «S'ha buscat escarmentar, castigar una ideologia, i això és preocupant», ha assegurat. «Les hipòtesis, els interrogatoris s'han fonamentat en un biaix ideològic no dissimulat, i ratificat en uns informes que utilitzen adjectius que dibuixen una realitat que no ha existit ni existirà, perquè una mentida dita 1.000 cops no es converteix en veritat», ha continuat.Romeva ha lamentat el «mal ús i la instrumentalització» del concepte d'odi. Segons ell, les acusacions han creat un marc mental que dibuixa els votants de l'1-O moguts per «l'odi a Espanya», cosa que és «fal·laç i irresponsable». Així, ha assegurat que no hi ha cap prova d'odi, sinó de «frustració» de bona part de la ciutadania catalana per la sentència «incomprensible» del Tribunal Constitucional el 2010 i per un «estat que no ofereix resposta política», «indignació per les respostes repressives».Així, ha apel·lat als demòcrates de tot l'estat que es construeixi el futur sense judicis polítics. «Avui som nosaltres, però demà pot ser qualsevol». «La força i la repressió no convenceran als que se senten expulsats d'Espanya o els que volen la república catalana per la via pacífica», ha afegit. «No canviarem d'opinió, però passi el que passi oferirem la mà fins i tot als que ens insulten», ha advertit. «Només les relacions basades en el respecte i el reconeixement mutu són duradores, mai ho són les basades en la repressió, l'amenaça, l'insult», ha opinat.