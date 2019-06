Mundó: «Traslladar els temes polítics als tribunals fa un flac favor a la política i en res ajuda a la justícia»

L'exconseller diu que encara hi ha temps de «trobar camins que apropin solucions» i espera que el tribunal hi ajudi i alliberi els independentistes empresonats

Actualitzada 12/06/2019 a les 19:15

L'exconseller de Justícia Carles Mundó ha dit aquest dimecres a la tarda al Tribunal Suprem que «traslladar els temes polítics als tribunals fa un flac favor a la política i en res ajuda a la justícia». En el seu últim torn de paraula, creu que el judici «és resultat del fracàs de la política» i un «fracàs col·lectiu». «La política i la justícia són essencials per enfortir la societat democràtica», i espera que la sentència ajudi a «trobar camins que apropin solucions, perquè enrocar-se i anar a carrerons sense sortida no és el camí». «Hi som a temps, mai és tard per trobar solucions, i espero que tothom estigui a l'altura del moment», ha afegit.En la breu intervenció, Mundó ha agraït les mostres de suport rebudes, ha lamentat el patiment de familiars i amics i ha expressat el seu «desig compartit amb milions de persones, tinguin les idees que tinguin, que els nou empresonats surtin en llibertat, puguin anar a casa i abraçar les seves famílies: serà la millor notícia per a ells i per tothom».