La defensa de Puigdemont i Comín demana al Suprem que deixi sense efecte l'ordre de detenció contra ells a Espanya

Argumenten que ja gaudeixen d'immunitat parlamentària i adverteixen que impedir-los exercir és «contrari» al dret de la Unió

Actualitzada 12/06/2019 a les 20:22

Arguments

La defensa de Carles Puigdemont i Toni Comín ha demanat a la Sala Segona del Tribunal Suprem «que deixi sense efecte» l'ordre nacional de cerca, detenció i ingrés a presó contra els dos eurodiputats electes de Lliures per Europa (Junts). En dos escrits separats als quals ha tingut accés l'ACN, els advocats al·leguen que tant Puigdemont com Comín «ja són europarlamentaris electes» i demanen la retirada de les ordres perquè tots dos polítics puguin «complir amb el que la llei nacional estableix», en relació als tràmits per exercir com a eurodiputat. La defensa ha presentat els recursos al Suprem en relació a les ordres de detenció arran de la Causa Especial per l'1-O.En aquest sentit, indiquen que la immunitat no és, d'acord amb el dret intern, un privilegi en benefici dels diputats sinó «una garantia de la llibertat i independència de la institució i els seus membres davant altres poders». Així, els lletrats es valen d'aquest principi per apuntar que «poc importa» la data dels fets incriminats.«La hipotètica pretensió d'impedir que el meu representat pugui adquirir amb plenitud el càrrec -mitjançant la seva detenció o ingrés en presó- no només és errònia i antidemocràtica sinó que és amb tota evidència contrària al Dret intern i el Dret de la Unió», resa l'escrit amb data d'11 de juny.La defensa de Puigdemont demana al tribunal que resolgui en un màxim de tres dies per evitar que es vulnerin els drets del seu client «i el més d'un milió de votants» i perquè no es vegi alterada la formació del Parlament Europeu.Segons el calendari recollit en el text presentat pels advocats, la JEC té prevista la proclamació dels eurodiputats el 13 de juny mentre que el dia 17 està previst que els electes puguin recollir l'acta a Madrid. La constitució de l'Eurocambra es farà el 2 de juliol a Estrasburg.Segons afirmen, la condició d'europarlamentaris «no pot ser qüestionada ni desvirtuada per cap acte posterior a la seva elecció», que diuen, es troba «merament pendent» de la seva publicació i certificació per la Junta Electoral Central.Asseguren que la JEC té el deure de proclamar-los europarlamentaris i argumenten que com a membres elegits del Parlament Europeu Puigdemont i Comín ja gaudeixen de la immunitat que els atorga el fet de ser membres elegits de la cambra.«A partir d'aquell moment ha de ser considerat diputat electe a tots els efectes legals, inclosos aquells que poden afectar-lo arran del present procediment [...] i més específicament als efectes previstos en el Protocol número 7 sobre els privilegis i immunitats de la UE», recull el text.Els lletrats argumenten que el Protocol «ha d'interpretar-se de manera que la immunitat parlamentària tingui efecte a partir del moment en què es publiquin els resultats de les eleccions al Parlament Europeu».Per altra banda, afegeixen que tant la LOREG com el reglament del Congrés dels Diputats també reconeixen, encara que de forma implícita, que les prerrogatives parlamentàries -la immunitat i la inviolabilitat- «s'adquireixen des del mateix moment de la proclamació de l'elecció».