Junqueras: «El millor seria tornar la qüestió al terreny de la bona política, d'on mai hauria d'haver sortit»

L'exvicepresident defensa a l'última paraula que defensar la república des d'un Parlament o votar «no pot ser delicte»

Actualitzada 12/06/2019 a les 16:52

L'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras ha fet ús del darrer torn de paraula per demanar que la crisi catalana retorni «al terreny de la bona poítica, d'on mai hauria d'haver sortit». «Cal retornar l'assumpte al diàleg i a la negociació i l'acord, mentrestant jo contribuiré a la democràcia, la convivència i el bé comú», ha manifestat Junqueras. També s'ha presentat davant del tribunal com a «pare de família i professor» i ha dit que es dedica a la política de manera «tardana i per conviccions de contribuir a ser útil per a un món més just». I ha assegurat que continuarà defensat les seves «conviccions cristianes i republicanes». «Les comparteixo amb els que creuen que votar o defensar la república des d'un parlament no pot ser delicte, la voluntat de diàleg i de respecte als drets humans i la llibertat no hauria de ser delicte», ha defensat.