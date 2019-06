Forn: «Si avui estem aquí és pel fracàs de la política i com a càstig pel desafiament polític que va ser el referèndum»

L'exconseller diu que manté «ferms» els seus ideals, assegura que no va cometre cap delicte i fa una crida al diàleg

Actualitzada 12/06/2019 a les 17:13

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha fet ús de l'últim torn de paraula per defensar que no ha comès cap delicte i també per negar que hi hagués cap ordre als Mossos. «Puc haver comès errors però mai he obrat comprometent la seguretat dels ciutadans», ha afegit. També ha criticat la «falta de diàleg» de l'Estat. «Si avui estem aquí és pel fracàs de la política i com a càstig pel desafiament polític que va ser el referèndum», ha manifestat davant del tribunal, recordant que el referèndum «comptava amb l'aval de la majoria del Parlament i de la societat». I confiats que podia servir per trobar una «sortida dialogada» amb l'Estat. «No votàvem en contra de ningú sinó en favor de les llibertats i el dret a decidir», ha manifestat. Forn també ha dit que manté «ferms» els seus ideals i que això no és delicte. I ha fet una crida al diàleg. «Només amb el diàleg serem capaços de resoldre el conflicte polític», ha afegit.