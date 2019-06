Forcadell: «Estic jutjada per la meva trajectòria política i no pels fets, però espero que això es repararà»

L'expresidenta del Parlament lamenta un «esforç extraordinari» de la fiscalia per «incriminar-la»

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:35

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha criticat que li demanin 17 anys de presó per rebel·lió mentre que els seus companys de Mesa estan processats per desobediència, i ha dit que va actuar sempre en els mateixos termes que ells. Per això, creu que se l'acusa per «ser qui és». «Estic jutjada per la meva trajectòria política i no pels fets, però espero que aquesta situació es repararà», ha dit al tribunal en la seva última intervenció. Forcadell també ha criticat durament la fiscalia per voler-la «situar» en els fets i connectar-la amb el Govern. «Ha fet un esforç extraordinari per incriminar-me», ha lamentat. Segons Forcadell, han volgut «visibilitzar-la» durant el judici, però sense tenir «proves» per a fer-ho. En l'al·legat final, ha defensat la inviolabilitat parlamentària. «L'invoco, perquè és la base de la llibertat per parlar de tot i la base de la separació de poders, ho continuaré defensat», ha subratllat.