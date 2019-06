El festival Doctor Music cancel·la la seva edició de retorn

El canvi d'ubicació ha provocat que molts assistents retornessin els seus abonaments

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:06

Es retornaran tots els abonaments

MÉS INFORMACIÓ El Doctor Music Festival confirma el seu trasllat al circuit de Montmeló

El festival Doctor Music ha cancel·lat la seva edició de retorn. Així ho ha anunciat els promotors de la cita que havia de celebrar-se al Circuit de Barcelona – Catalunya de Montmeló els propers 12, 13 i 14 de juliol. La decisió arriba després del polèmic trasllat del certamen arran de la prohibició de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) perquè es fes a Escalarre. Segons han apuntat els promotors en un comunicat, «l'obligada reubicació del festival no ha estat ben acollida pel públic» i en els darrers mesos molts dels assistents «han retornat els seus abonaments». Alhora indiquen que l'actual ritme de venda d'entrades per al nou emplaçament ha evidenciat que no era possible «assolir la quantitat mínima requerida per oferir l'experiència» que exigeix una cita d'aquestes característiques.La mala sort persegueix el festival Doctor Music. Després que el passat mes d'abril els responsables del certamen es veiessin obligats a traslladar-lo arran d'un informe desfavorable de l'ACA sobre l'elevat risc d'inundabilitat de la zona d'Escalarre on havia de celebrar-se, ara els promotors han anunciat que tampoc podrà fer-se a Montmeló.Els organitzadors han titllat la decisió de l'ACA «d'arbitraria« i han assegurat que aquest «canvi obligat d'ubicació» ha estat molt perjudicial per al certamen. «L'alt nombre de devolucions d'abonaments que es va produir en comunicar la reubicació va suposar un duríssim cop per al festival», han revelat.Així mateix han assegurat que el ritme de venda d'entrades per al nou emplaçament va evidenciar que no seria possible «assolir la quantitat mínima requerida per oferir l'experiència» que un festival d'aquestes dimensions requereix.«El propòsit ha estat en tot moment oferir als assistents l'experiència d'un festival de grans dimensions, amb un estàndard de qualitat musical i organitzativa de primer nivell internacional», han recordat. Per aquest motiu han considerat que «sense una presència nombrosa de públic no seria possible aconseguir aquest somni».Per tot plegat han carregat contra l'administració que des del seu punt de vista ha «apallissat» aquest festival i han criticat les «decisions burocràtiques» que han ignorat «el benefici econòmic que el Doctor Music hagués reportat pel Pallars i el valor cultural i social que implicava que Catalunya acollís l'esdeveniment musical més gran del sud d'Europa».Els responsables del festival s'han compromès a retornar l'import dels abonaments i entrades ja adquirits i ha anunciat que el procés de devolució s'iniciarà el proper divendres 21 de juny.Han detallat que serà automàtic per a totes aquelles persones que hagin adquirit les seves entrades a través de doctormusicfestival.com, les quals rebran la devolució del total de l'import pagat sense haver de tramitar la sol·licitud.Pel que fa a les que hagin obtingut els seus abonaments a través d'Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés, Resident Advisor i Festicket, s'hauran d'adreçar a les plataformes corresponents per tramitar el reemborsament.En el cas de les que ho hagin fet a través d'Ticketea i FNAC, hauran d'accedir a la seva àrea d'usuari en doctormusicfestival.com i facilitar un IBAN on efectuar la devolució.