Cuixart defensa el dret a seguir protestant i alerta que d'aquest judici «depèn la qualitat democràtica de l'Estat»

El president d'Òmnium diu que no es penedeix de res, que ho tornaria a fer i que «no renuncia» a la condició de «pres polític»

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:50

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defensat el dret de continuar protestant i de lluitar pel dret d'autodeterminació. «Si la violència policial no va poder amb milers de persones l'1-O, algú creu que una sentència farà que els catalans deixin de lluitar pel dret d'autodeterminació?», s'ha preguntat Cuixart, que creu que els catalans ho «tornarem a fer, serenament i pacíficament». A més, ha alertat que de la sentència en depèn «la qualitat democràtica de l'Estat» perquè, segons Cuixart, es jutgen drets fonamentals que són igual «a Barcelona que a Madrid». Per això, ha fet una crida a «la mobilització permanent» i al dret a protestar, un retret que durant tot el judici li ha fet la fiscalia per haver-ho fet també el 20-S. Cuixart ha reconegut que no es penedeix de res i que ho tornaria a fer.Com ja va fer en l'interrogatori inicial, ha dit que la seva prioritat no és sortir de la presó sinó «lluitar per avançar en la resolució del conflicte polític». «No renuncio a la meva condició de pres polític», ha dit. Però ha enviat un missatge d'esperança, i ha dit que està convençut que Catalunya «no caurà en la frustració». «No renunciaré mai a ser feliç», ha dit.