Bassa: «Les generacions que venen depenen de la sentència, pot ser el principi d'una solució per a molta gent»

L'exconsellera de Treball i Afers Socials diu que no es «podia ignorar» la demanda del 80% de la ciutadania i que la desobediència hauria estat incomplir el programa electoral

Actualitzada 12/06/2019 a les 18:21

L'exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa ha dit aquest dimecres a la tarda als magistrats del Tribunal Suprem que de la seva sentència «depenen les generacions que venen», perquè «pot ser el principi d'una solució per a moltes persones». En el seu últim torn de paraula, ha dit que el Govern de la Generalitat «no podia ignorar la demanda del 80% de la ciutadania» que volia un referèndum, i considera que el que hauria estat una desobediència hagués sigut presentar-se amb un programa electoral i no complir-lo.Bassa ha explicat que durant el judici sovint s'ha indignat i escandalitzat, però «la majoria de vegades, entristit» per l'argumentació de les acusacions que han parlat de la intensitat o intencionalitat dels fets, però «mai han parlat de drets ni vulneració de drets». No ha volgut afirmar si s'ha tractat d'un judici polític, però creu que l'acusació sí que té un rerefons polític.L'exconsellera ha dit que les seves conviccions republicanes, feministes, independentistes i demòcrates, a més del seu pas pel sindicat UGT, les manté intactes, però assegura amb «veu alta i clara» que és «innocent». Segons ella, no hi ha cap prova contra ella, sinó «errors o falsedats comprovables» per part de les acusacions, i ha sostingut que sempre ha rebutjat la violència. «No trobaran cap missatge meu que promogui res més que el diàleg i la democràcia», ha assegurat.Per això, ha dit que la sentència serà important pels acusats, però encara més per les futures generacions.