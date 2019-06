Un manresà es fa passar per treballador de banc i lloga pisos que prèviament havia ocupat

Se'l relaciona amb cinc estafes comeses als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellbell i el Vilar

Actualitzada 11/06/2019 a les 17:16

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Manresa per fer-se passar per treballador d'una entitat bancària i llogar pisos que prèviament havia ocupat. L'arrestat, de 31 anys, està acusat d'un delicte d'estafa, un delicte de falsificació documental i un delicte lleu d'ocupació d'immoble. Se'l relaciona amb cinc estafes comeses als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellbell i el Vilar. L'home ha llegat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge.Segons explica el cos policialt, la detenció és el resultat d'una investigació oberta al mes d'abril arran un incident que va gestionar la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada per una presumpta ocupació d'immoble. Concretament, els agents van atendre un conflicte on estava implicada una família que tenia un pis llogat en un edifici situat al carrer Cardener del municipi de Callús. Durant la gestió de l'incident, la família va mostrar a la Policia Local un contracte de lloguer del pis amb una entitat bancària.Davant la sospita de la seva autenticitat, la Policia Local va informar els Mossos i es va obrir una investigació conjunta. Els investigadors van comprovar que hi havia un home que es feia passar per treballador d'una entitat bancària, utilitzant un nom i un DNI falsos, que llogava pisos que prèviament havia ocupat. A més, falsificava els contractes utilitzant el logotip d'una entitat bancària.L'estafador també presentava als ajuntaments contractes de lloguer per empadronar a persones estrangeres a canvi de diners. D'aquesta manera podien obtenir o renovar els seus permisos de residència.Finalment, l'home va ser arrestat el passat 4 de juny acusat d'un delicte d'estafa, un delicte de falsificació documental i un delicte lleu d'ocupació d'immoble