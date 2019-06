A judici quatre acusats d'assetjar la noia que va dir que la policia li havia trencat els dits l'1-O

El seu telèfon es va fer públic en un fòrum d'internet i va rebre milers de missatges despectius, amenaçadors i masclistes

Actualitzada 11/06/2019 a les 12:46

El jutjat d'instrucció número 27 de Barcelona ha acordat enviar a judici quatre acusats d'amenaçar i assetjar la noia que va dir que uns policies li havien trencat els dits l'1-O. El telèfon de Marta Torrecillas es va fer públic en un fòrum d'internet i va rebre milers de missatges despectius, amenaçadors i masclistes, entre ells els dels investigats. Se'ls acusa dels delictes d'amenaces, coaccions, assetjament i delicte d'odi per ideologia política. Segons la interlocutòria, «existeix prova suficient» per considerar que els acusats han participat en la comissió d'aquests delictes.En concret, Cristian M.G. va crear el 4 d'octubre un grup de Whatsapp amb el títol 'Arriba España filla de puta' per fer un assetjament multitudinari a Torrecillas, que va ser incorporada en el mateix. En aquest grup també hi eren Alberto R.A. i Joel M.M. Tots ells estaven decidits a «coaccionar-la i a assetjar-la» amb insults i expressions sexistes. A més, José María F.G. li va enviar un missatge el 5 d'octubre en la mateixa línia, amb insults i contingut sexual.Torrecillas va rebre més de 7.800 missatges de diversos grups de Whatsapp entre el 3 i el 6 d'octubre del 2017, va ser incorporada sense permís en 16 grups, va rebre 315 trucades perdudes entre l'1 i el 19 d'octubre i 791 missatges, dels quals 424 van arribar en dos dies. Va donar de baixa el número i també va tancar el seu negoci de venda de productes agrícoles.