28.383 estudiants de segon de batxillerat i 2.772 estudiants de cicles formatius es presenten a les PAU

Actualitzada 11/06/2019 a les 11:19

34.547 estudiants es presenten a partir d'aquest dimecres a les proves d'accés a la universitat (PAU) que comencen aquest dimecres i es desenvoluparan fins divendres. 28.383 examinands estan matriculats per la via ordinària, i han acabat aquest curs el batxillerat, 3.392 són estudiants de matrícula lliure, és a dir, procedents de batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, que volen millorar la nota o que només s'examinen de fase específica, i 2.772 són estudiants de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura en la fase específica. Com a novetats d'enguany, els estudiants andorrans podran fer els exàmens a la Seu d'Urgell i els de la Vall d'Aran, podran demanar la prova d'història en aranès.Les proves començaran aquest dimecres a les 9 del matí amb l'examen de Llengua castellana i literatura, seguida de Llengua catalana i literatura, dues de les quatre matèries comunes. Durant la resta del dia, els estudiants podran fer les proves de la fase específica de Ciències de la terra i el medi ambient, Fonaments de les arts, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Anàlisi musical, Literatura castellana i Dibuix Tècnic. Dijous, serà el torn d'Història i Llengua estrangera, com a matèries comunes, i Dibuix Artístic, Llatí, Matemàtiques, Història de l'Art i Química. Divendres, serà el torn de la resta de matèries.Enguany hi haurà 161 tribunals ubicats en seus universitàries i alguns centres de secundària, en 20 poblacions diferents: Amposta, Barcelona, Bellaterra, Canet de Mar, Castelldefels, Figueres, Girona, Igualada, la Seu d'Urgell, Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tarragona, Tortosa, Vic, Vilanova i la Geltrú i Vila-Seca Salou.Com a novetat, els estudiants d'Andorra podran fer les proves a la Seu d'Urgell i no caldrà que vagin fins a Lleida. Els alumnes de la Vall d'Aran que ho demanin, n'hi ha 36, podran demanar l'examen d'Història en aranès.Els alumnes amb necessitats educatives especials s’examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per a realitzar cada examen. En aquest tribunals específics s’examinarà tant l’alumnat dislèctic (col·lectiu al qual s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l’alumnat diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge como ara TDH o TDAH. Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 1.116 alumnes.Els estudiants podran consultar els resultats de les proves a partir del 26 de juny per internet, on es podran descarregar el document personal acreditatiu de les seves qualificacions amb un codi segur de verificació. Els qui tinguin un 9 o més a la fase general de les PAU, rebran una distinció de la Generalitat de Catalunya.