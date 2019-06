Torra demana a Sánchez una «reunió urgent» per parlar del judici de l'1-O i l'informe de l'ONU

El president garanteix que la decisió de convocar eleccions serà només seva i no de Puigdemont

Actualitzada 05/06/2019 a les 10:44

El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà aquest dimecres a la tarda al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, una «reunió urgent» per parlar del judici de l'1-O i l'informe de l'ONU. En una entrevista a Els Matins de TV3 d'aquest matí, Torra també ha garantit que la decisió de convocar eleccions al Parlament serà només seva i no de l'expresident i líder de JxCat, Carles Puigdemont. D'altra banda, ha insistit que el cap de llista d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha de ser alcalde però amb un govern independentista, i ha reiterat que hi ha una majoria social a Catalunya a favor de la independència després del cicle electoral del 28-A i el 26-M. Així mateix, Torra ha subratllat que vol escoltar les propostes dels partits i entitats per afrontar la resposta a una eventual condemna per l'1-O.Torra ja va enviar una carta a Sánchez la setmana passada on li demanava que emprengués les «accions necessàries» per alliberar els presos independentistes, d'acord amb l'informe del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l'ONU. Com a resposta, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, va qualificar de «despropòsit» la missiva, i va acusar el president del Govern de «desconèixer absolutament» el repartiments de poders en «una democràcia consolidada». Celaá també va remarcar que el poder judicial és qui ha de decidir sobre aquesta qüestió «i no l'executiu».En l'entrevista a TV3, Torra ha insistit en la necessitat d'obrir vies de diàleg amb la Moncloa. Això sí, per parlar d'autodeterminació i amb condicions de «mínims» com ara la figura del relator, i que l'executiu espanyol concreti quina proposta té per a Catalunya. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha advertit que els partits independentistes al Congrés han de votar en contra de la investidura de Sánchez, en cas que el PSOE no accepti les condicions que posin ERC i JxCat: «Han d'actuar com van fer amb la tramitació dels pressupostos, si ara tampoc es compleixen les condicions la votació serà la mateixa», ha assegurat.Torra també ha parlat de la ronda de contactes que està fent amb entitats i partits favorables al dret a l'autodeterminació, i que ha engegat aquesta setmana amb Òmnium i l'ANC. Per «prudència», però, no ha concretat quina és la proposta que farà el Govern en cas que hi hagi una sentència condemnatòria al judici de l'1-O. El president vol escoltar «què opina tothom» per, després, dibuixar el camí a seguir. De fet, Torra ha asseverat que l'objectiu de la «legislatura de quatre anys» continua sent passar «de la restitució a la Constitució», tot i admetre que tant Puigdemont com el president d'ERC, Oriol Junqueras, han optat finalment per prioritzar ser eurodiputats.Sobre la fórmula d'aquesta reacció en cas de condemna, Torra manté que s'ha de basar en principis democràtics i en l'exercici del dret a l'autodeterminació. A partir d'aquí, el cap del Govern espera reunir-se amb tots els actors sobiranistes per concretar la resposta. De moment, l'ANC li va proposar la implementació de la independència, i Òmnium prioritza que la proposta sigui unitària, tal com ha explicat el propi president. A més, Torra ha constatat que ERC, JxCat i la CUP mantenen com a objectiu compartit la República, i ha assegurat que Esquerra no hi ha renunciat pas.