Zoido, Millo i Moragas planten la comissió d'investigació del 155 del Parlament

S'escuden en el mateix dictamen del Consell d'Estat que van fer servir Rajoy i Sáenz de Santamaría per no acudir-hi

Actualitzada 04/06/2019 a les 11:39

L'exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido; l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo, i l'excap de gabinet de Mariano Rajoy i exambaixador espanyol a l'ONU, Jorge Moragas, han plantat aquest dimarts la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució del Parlament, on estaven citats com a testimonis. Els tres s'han escudat en un dictamen del Consell d'Estat que avala que no acudeixin a la comissió en haver estat alts càrrecs del govern espanyol, per la qual cosa haurien de rendir comptes al Congrés dels Diputats. És el mateix informe que van esgrimir l'expresident espanyol Mariano Rajoy i qui va ser la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.Zoido, Millo i Moragas ja havien comunicat prèviament per carta a la cambra catalana que no hi anirien. El president de la comissió, Toni Morral, ha explicat que tot i que el dictamen del Consell d'Estat té data del 25 d'abril no el van rebre fins ahir dilluns 3 de juny i després que Rajoy i Sáenz de Santamaría ja l'utilitzessin com a argument per no anar al Parlament. De totes maneres, ha dit que els serveis jurídics de la cambra analitzaran l'informe per fer-lo arribar també a la Fiscalia. De fet, la comissió ja va elevar a la Mesa del Parlament les incompareixences de Rajoy i Sáenz de Santamaría, així com la de l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal i aquest òrgan va acordar informar-ne el ministeri fiscal el passat 15 de maig. Morral ha detallat que se'ls tornarà a citar el proper dijous 13 de juny i que, si no hi van, elevaran de nou el cas a la mesa perquè n'informi fiscalia.El diputat de CatECP Marc Parés ha carregat contra el «despropòsit» Consell d'Estat per no avalar que alts càrrecs de l'anterior govern espanyol donin explicacions al Parlament i li ha retret que entri a valorar si la cambra catalana és competent per investigar els efectes que va tenir la intervenció de la Generalitat: «Potser no se n'han adonat que l'autonomia que es va suspendre és la de Catalunya».Per part d'ERC, Jordi Orobitg, ha lamentat les incompareixences i ha afirmat que «totes les institucions de l'Estat estan al servei de la causa per mirar d'anorrear els drets i llibertats dels catalans». El diputat republicà ha demanat a la Mesa del Parlament que prengui «una mesura judicial» davant d'aquest fet i ha recordat que el dictamen del Consell d'Estat és preceptiu i, per tant, no és d'obligat compliment.La diputada de JxCat Gemma Geis ha deplorat la «impunitat política» que dóna el Consell d'Estat als responsables de l'aplicació i la gestió del 155 i ha recordat que es tracta d'un òrgan «polititzat» format per membres d'anteriors governs espanyols –l'exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega n'és la presidenta i la mateixa Sáenz de Santamaría n'és consellera–. Per això, ha confiat que s'emprenguin les mesures legals pertinents i ha demanat als serveis jurídics de la cambra que duguin a terme «les accions jurídiques que estimin convenients».