L'advocada de l'Estat rebaixa les tesis de la fiscalia: «L'ús de la violència no ha estat un element estructural»

Rosa María Seoane sosté que es va usar «la força» l'1-O amb concentracions «massives, públiques i tumultuàries» per impedir l'actuació de la policia

Actualitzada 04/06/2019 a les 17:46

L'advocada de l'Estat Rosa María Seoane ha defensat que les proves aportades durant el judici de l'1-O encaixen en la sedició i ha rebaixat les tesis de la fiscalia, que acusa per rebel·lió. «L'ús de la violència no ha estat un dels elements estructurals del pla portat a terme pels acusats per aconseguir els seus fins ni ha estat organitzada de manera proporcionada», ha manifestat en l'informe final. Segons Seoane, sí es va produir «ús de la força» amb manifestacions «massives, públiques i tumultuàries l'1-O», i amb «resistència activa i passiva» als centres de votació per «impedir» l'actuació de la policia i, per tant, «l'aplicació de la llei». Seoane també ha carregat contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart pel 20-S i ha remarcat la «capacitat de lideratge». Els ha retret que pugessin als cotxes de la Guàrdia Civil i no creu que ho fessin perquè se'ls escoltés millor. Per a Seoane, van fer una «exhibició» per «encoratjar les masses» a anar contra l'actuació de la comitiva judicial.