El Govern amplia el termini per la regularització professional dels socorristes

Aprova el projecte de decret de llei de modificació de la llei de les professions de l'esport

Actualitzada 04/06/2019 a les 18:19

El Govern ha aprovat aquest dimarts el projecte de decret llei per modificar la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de 'exercici de les professions de l'esport, de manera que s'amplia fins al 30 de setembre de 2019 el termini de suspensió del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives respecte dels professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic. L'1 de gener va acabar el període de suspensió temporal del règim sancionador aplicable a determinades infraccions administratives en l'àmbit de l'esport establert per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals.Amb anterioritat s'havien establert successives suspensions del règim sancionador amb l'objectiu de donar temps als professionals de l'àmbit de l'esport a normalitzar la seva situació i inscriure's al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC), de compliment preceptiu per a l'exercici de la professió, adequant-se, per tant, a la normativa vigent. Al mateix temps, durant aquests períodes l'Administració esportiva ha pogut posar en marxa tant els procediments reglamentaris per a la inscripció al ROPEC com oferir la formació necessària a l'efecte.Malgrat el gran nombre de professionals del sector concret de salvament i socorrisme inscrits en el ROPEC, que es comptabilitza en més de 6.000, el Govern apunta que no tots ells es troben en situació d'actiu com a socorristes o amb disponibilitat per actuar com a tals en aquesta propera temporada d'estiu 2019.En aquest context, afegeix, no es podrien atendre totes les necessitats de socorristes previstes per a la propera temporada, fet que «posaria en perill» la seguretat dels usuaris de les instal·lacions i platges del territori català.Amb aquesta mesura, es pretén que durant aquest nou període de temps no s'apliqui el règim sancionador establert a la Llei 3/2008 i es doni més temps als socorristes per normalitzar la seva situació.