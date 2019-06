El tribunal argumenta que és «perfectament substituïble» per un altre membre de JxCat

Actualitzada 03/06/2019 a les 12:55

«Defecte formal»

JxCat no enviarà ningú

El Tribunal Suprem ha rebutjat concedir un permís extraordinari a Jordi Sànchez per sortir de la presó i poder anar al Palau de la Zarzuela a representar JxCat davant del Rei. Els magistrats asseguren que és «perfectament substituïble» per un altre membre de la candidatura i que, per tant, no es veu afectat el seu dret de participació política. A més, apunten que haurien d'haver rebutjat la petició per un «defecte formal» perquè consideren que la competència per a permisos extraordinaris no és del tribunal, sinó que s'hauria d'haver demanat davant Institucions Penitenciàries. Tanmateix, reconeixen que calia resoldre amb celeritat la petició i per això resolen denegar-li el permís. JxCat ja va avançar que, en cas que Sànchez no pogués anar davant del Rei, la formació no enviaria ningú a la ronda de consultes.En una resolució de quatre pàgines de la que ha estat ponent Manuel Marchena, els magistrats s'oposen a donar permís a Sànchez per sortir de la presó i anar davant del rei Felip VI a la ronda de consultes amb els partits.Segons el tribunal, el permís extraordinari que ha demanat la defensa de Sànchez a través de l'article 47.1 de la Llei orgànica general penitenciària «no encaixa» en els paràmetres legals per permetre'l sortir de la presó. La resolució assenyala que no hi ha cap fet que afecti directament a un familiar de l'intern, com preveu l'article. «Només podria incloure's en l'incís en què eludeix a motius importants i comprovats que justificarien l'autorització», remarquen els magistrats.La sala remarca aquest concepte «d'importància» i recorda que els permisos han de ser «extraordinaris», i que cal «connectar aquesta importància a la situació que afecta l'intern». «No es tracta d'una importància identificable amb la rellevància constitucional d'aquesta entrevista [amb el rei] sinó d'una importància que ha de valorar-se en connexió amb les finalitats del procés al que el sol·licitant s'hagi sotmès», escriuen els magistrats. En aquest sentit, consideren que Sànchez pot ser «perfectament substituït» per un altre membre de la candidatura i que, per tant, no es vulnera el dret a participació.A més, els magistrats expliquen que han resolt la petició tot i que consideren que parteix d'un «defecte formal» perquè els permisos extraordinaris que estan previstos a la llei penitenciàries no els ha de resoldre el Suprem sinó l'administració penitenciària. I que, prèviament, s'ha de tramitar un expedient administratiu des del centre on està el reclús (en aquest cas, Soto del Real).Tanmateix, el tribunal argumenta que no ha tirat enrere la petició per tal que es canalitzi per la via formalment prevista i que resol i «motiva» la resposta per «aclarir les incerteses» sobre la petició de Sànchez. El cap de llista de JxCat a les eleccions del 28 d'abril està actualment suspès com a diputat al Congrés, però el grup parlamentari podia designar la persona que considerés adequada per representar la candidatura davant del Rei. Per tant, el fet que estigui suspès no afecta en el raonament i la decisió dels magistrats.El dimarts passat, la defensa de Jordi Sànchez va registrar un escrit davant del Tribunal Suprem en què demana un «permís extraordinari» per sortir de la presó per anar personalment a la ronda de consultes amb el rei Felip VI al Palau de la Zarzuela. La ronda de consultes encara no està fixada però, segons va avançar la portaveu del govern en funcions, Isabel Celáa, es podria produir aquesta setmana. JxCat ja va avisar que si no permetien la sortida de Sànchez no designarien cap substitut. Per part d'ERC, ja van deixar clar que seguirien amb el criteri de no enviar ningú perquè no consideren que el monarca sigui un «interlocutor vàlid» després del seu discurs del 3 d'octubre de 2017.