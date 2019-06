Penúltima setmana del judici al Suprem dedicada als informes de les acusacions

Fiscalia, advocacia de l'Estat i Vox exposaran oralment els seus arguments davant del tribunal

Actualitzada 02/06/2019 a les 10:33

Últimes sessions del judici

El judici del Tribunal Suprem encara la recta final i aquesta setmana només tindrà una única sessió el dimarts dedicada als informes de les acusacions. Fiscalia, advocacia de l'Estat i Vox exposaran oralment els seus arguments davant del tribunal després de les diferents fases del judici, de la declaració de testimonis i de les proves aportades. En la darrera sessió, les tres acusacions van elevar les conclusions a definitives, és a dir, mantenen la mateixa petició de pena i els mateixos delictes (a excepció de Vox amb Santi Vila). En aquesta fase d'informes, però, desgranaran els arguments i les idees principals de les seves tesis. Les defenses van demanar al tribunal que entre l'exposició dels informes de les acusacions i els seus hi hagués un marge de dies per preparar-los bé. Per això, els advocats de la defensa faran el seu relat per defensar l'absolució la setmana vinent, els dies 11 i 12 de juny. El judici acabarà amb el darrer torn de paraula –dels acusats que el vulguin usar- i quedarà vist per a sentència.En la sessió de dimecres passat, la fiscalia va anunciar al tribunal que elevava les conclusions provisionals –que havia fet públiques el 2 de novembre- a definitives. Vol dir que després de gairebé quatre mesos de judici el ministeri públic entén que el delicte de rebel·lió continua encaixant en l'acusació que fa contra els nou exlíders independentistes empresonats. Per a Junqueras, manté la petició de fins a 25 anys de presó, 17 per als 'Jordis i Forcadell' i 16 per a la resta d'excosellers empresonats. Per a Borràs, Mundó i Vila -en llibertat provisional- sosté la petició de 7 anys.A més, ha fet servir testimonis i proves del judici per justificar la petició de presó per rebel·lió. Crida l'atenció especialment que ha introduït al relat elements que van explicar el major Josep Lluís Trapero o el comissari Ferrán López sobre les reunions amb Puigdemont, Forn i Junqueras sobre les advertències dels riscos que suposava mantenir el referèndum. I sobre que Puigdemont va dir que si hi havia violència l'1-O declararia la independència.A més, va introduir una petició expressa al tribunal: que apliqués la llei que determina que no puguin accedir al tercer grau fins que hagin complert almenys la meitat de la condemna. La fiscalia incorpora aquesta petició per als delictes que creu que són «greus» i es vol assegurar també en aquest cas que no es puguin beneficiar de suposats privilegis abans d'hora.Després de la fiscalia, li tocarà exposar els seus informes a l'advocacia de l'Estat, que també manté les mateixes peticions de pena de presó i creu que els principals líders van cometre sedició, tot i que continua descartant la rebel·lió. En el seu cas, la forquilla de penes que sol·licita van entre els 12 anys i els 7 anys i 10 mesos.Vox també sosté peticions de fins a 74 anys de presó i l'única rebaixa que fa és per a l'exconseller Santi Vila, que va dimitir un dia abans de la declaració d'independència. Li retira l'acusació per malversació i organització criminal (per la que demanava 24 anys de presó) i demana que se'l condemni per desobediència.Després de la sessió de dimarts, el tribunal ha assenyalat només dos dies més. La previsió, doncs, és que el judici acabi el 12 de juny, just quatre mesos després de començar. Dimarts 11 de juny serà el torn dels informes de les defenses i també s'ha habilitat l'endemà per a aquesta funció. Per últim, els 12 acusats tindran l'opció de fer un últim torn de paraula i el judici quedarà vist per a sentència.