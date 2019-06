El número dos d'Interior l'1-O culpa el CNI que no es trobessin les urnes

Nieto diu que la investigació oberta pels serveis d'intel·ligència va fallar: «Deien que ho tenien controlat i no»

Actualitzada 02/06/2019 a les 19:18

El número dos del ministeri de l'Interior l'1-O, José Antonio Nieto, ha assenyalat el CNI com a culpable que no es trobessin les urnes del referèndum. Ho ha dit en una entrevista publicada aquest diumenge a 'El Confidencial', on ha explicat que els serveis d'intel·ligència tenien una «àmplia» investigació oberta sobre les urnes que finalment no va donar resultats. «Deien que ho tenien controlat i després va resultar que no va ser així», ha apuntat Nieto, que ha exculpat les forces de seguretat d'aquest «error» argumentant que la tasca de localitzar les urnes no els corresponia. Amb tot, l'ex número dos d'Interior ha recordat que la Guàrdia Civil va confiscar propaganda electoral i les paperetes.En l'entrevista, Nieto, que va declarar al judici del procés per la seva etapa com a secretari d'Estat de Seguretat, considera que el CNI va equivocar-se «en molts aspectes». «Cal entendre-ho perquè fallar, fallem tots», ha expressat.D'altra banda, Nieto ha lamentat que no s'apliqués abans l'article 155 a Catalunya i que la suspensió de l'autonomia no s'allargués més, «fins que hagués disminuït la tensió». De la mateixa manera, ha opinat que caldria haver actuat sobre l'educació i els mitjans públics catalans per tal de «normalitzar» la situació.