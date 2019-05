Sancionades 26 botigues de fruites i hortalisses per no estar ben etiquetades

A Tarragona s'han obert proposta sancionadora a 10 dels 30 establiments inspeccionats

Tres de cada quatre establiments que venen fruites i hortalisses fresques a Catalunya compleixen ara amb la normativa d'etiquetatge, però la immensa majoria dels inspeccionats, un 91%, no ho feien en la primera visita de control de l'Agència Catalana de Consum. En el marc de la campanya d'informació i control de l'etiquetatge de fruites i hortalisses fresques, l'ACC ha inspeccionat 133 establiments: a 122 s'han detectat incompliments en matèria d'informació al consumidor en l'etiquetatge, però el 79% dels establiments (96) han fet les esmenes requerides per la inspecció de consum i només se n'han hagut de sancionar 26, 10 dels quals a Tarragona. Segons la directora de l'ACC, Elisabeth Abad, hi ha un «abans i un després» de la campanya en el compliment de la normativa.La directora ha afirmat que gràcies a la primera inspecció els establiments han començat a aplicar la regulació. Els principals incompliments que es trobaven era la falta de denominació comercial del producte, que no s'indicava la varietat del producte, l'origen o el preu. Tot i que després han estat esmenats, on s'ha detectat més incompliments ha estat en els establiments especialitzats en queviures. La inspecció també ha inclòs les grans superfícies i mercats.D'altra banda, l'Agència Catalana del Consum ha fet inspecció a productes i ha revisat l'etiquetatge de més de 7.500 fruites i hortalisses. El 24,2% han presentat algun tipus d'incompliment en la informació adreçada als consumidors.Abad ha apuntat que és «important» que els ciutadans, establiments i agents econòmics de Catalunya entenguin que forma part dels drets dels consumidors el dret a la informació, que passa per un bon etiquetatge. A més, ha afegit que els ciutadans han d'agafar consciència d'aquest dret per tal de «reclamar o exigir» la informació quan no estigui disponible.La Campanya «Què cal saber sobre l'etiquetatge de les fruites i hortalisses fresques» va començar el novembre de 2018 i ha finalitzat aquest mes d'abril. Pel que fa a l'àmbit territorial, a Barcelona s'ha incoat expedient sancionador a 13 establiments, a Tarragona s'ha obert proposta sancionadora a 10 dels 30 establiments inspeccionats, a Girona a 1 establiment d'un total de 20, a Lleida només 2 dels 14 inspeccionats i a Terres de l'Ebre la inspecció als 6 establiments s'ha resolt sense cap proposta sancionadora.La campanya també té una funció de divulgació i l'ACC ha distribuït per les botigues i parades dels mercats dedicades a la venda de fruites i hortalisses fresques de tot el territori 40.000 fulletons informatius explicant les dades mínimes que han de contenir obligatòriament les etiquetes i els casos en què hi ha normativa específica.