Roger Torrent: «Avui no només decidim quins ajuntaments i quina Europa volem, també ens hi juguem drets i llibertats»

El president del Parlament es mostra «convençut» que els catalans també defensaran a les urnes «els drets dels presos polítics»

Actualitzada 26/05/2019 a les 11:02

El president del Parlament, Roger Torrent, ha assegurat que aquest 26-M torna a ser un dia «històric» per als catalans. «Avui no només decidim quins ajuntaments i quina Europa volem; també ens hi juguem drets i llibertats», ha assegurat Torrent. «Perquè sabem que al fons de les urnes hi ha el nostre futur», ha afegit. El president del Parlament s'ha mostrat convençut que aquest diumenge els catalans aniran «massivament» als col·legis electorals. I que a l'hora de dipositar el vot, ho faran «a consciència» i tindran molt presents els «presos polítics». «Amb la indecència que hem viscut aquesta setmana, s'han decapitat no només els seus drets sinó també els nostres, perquè el 28-A vam decidir de manera molt clara qui volíem que fossin els nostres representants», ha dit, en relació a la suspensió que ha acordat el Congrés.