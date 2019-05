Un total de 5,6 milions de catalans estan cridats a votar en les eleccions europees i 5,4 en les municipals

Actualitzada 26/05/2019 a les 10:43

Els col·legis electorals han obert puntualment a les nou del matí en la doble cita electoral d'aquest 26-M. Un total de 5.646.404 catalans estan cridats a votar en les eleccions europees i 5.420.053 en les municipals. Hi haurà 8.365 meses en 2.691 col·legis i prop de 6.000 agents de policia que vetllaran per garantir el correcte desenvolupament de la jornada.Les eleccions europees es regeixen per un sistema de circumscripció única i el conjunt d'electors espanyols escolliran 59 diputats de l'eurocambra, cinc més que els anteriors comicis. Els catalans igual que la resta d'espanyols poden triar entre 32 candidatures. Els primers resultats de les europees es faran públics a partir de les onze de la nit. Pel que fa a les municipals, la previsió és que no hi hagi dades abans de la mitjanit.A la circumscripció de Barcelona poden votar 4.041.062 electors a les eleccions municipals i 4.218.359 a les europees; a Girona, 516.984 per a les municipals i 535.105 per a les europees; a Lleida, 299.223 per a les municipals i 314.261 per a les europees; i a Tarragona 562.784 per a les municipals i 578.679 per a les eleccions al Parlament europeu.Pel que fa a la distribució de meses a Barcelona n'hi haurà 5.962 en 1.587 col·legis; 393 col·legis i 830 meses a Girona; 338 col·legis i 563 meses a Lleida i 373 col·legis i 1.010 meses a Tarragona.Pel que fa al dispositiu de seguretat, estan mobilitzats prop de 6.000 agents: 946 del cos de la policia espanyola; 988 de la Guardia Civil i 4.000 dels Mossos d’Esquadra. A aquests efectius se li han d'afegir els que incorporin les respectives policies locals de cada municipi.Les votacions han començat a les nou del matí, tot i que els col·legis electorals s'han obert abans per constituir les meses electorals i verificar que no hi ha problemes amb el material electoral. La votació acabarà, com és habitual, a les vuit del vespre, tot i que si queda alguna persona dins del local electoral, el president o presidenta de la mesa li permetrà votar.El el cost del dispositiu electoral d'aquest 26-M ascendeix a 172,6 MEUR, fet que suposa un increment de més de 30 MEUR respecte les últimes eleccions generals, és a dir, un 24% més. Això es deu al fet que en aquesta ocasió concorren més processos electorals.