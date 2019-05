Les meses i col·legis electorals obren «sense incidències» a Catalunya

L'última mesa a constituir-se ha estat una de Sant Adrià del Besòs perquè no s'han presentat tots els membres

Actualitzada 26/05/2019 a les 10:45

Les meses i col·legis electorals han obert «sense incidències» a Catalunya, segons ha informat la Delegació del govern espanyol a Catalunya. Tot i això, hi ha hagut una mesa a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès) que ha estat l'última a constituir-se perquè no s'han presentat a l'hora tots els membres però s'ha pogut constituir abans de les 10.00 hores. En un comunicat, la delegació ha assegurat que els «habituals contratemps s'han anat resolvent abans de l'obertura dels col·legis o en un breu espai de temps». En total s'han constituït 8.365 meses en 2.691 col·legis per als comicis europeus i municipals en 947 municipis de Catalunya.Els primers votants han començat a dipositar els seus vots a les nou del matí, tot i que la constitució de les meses s'ha fet a les vuit. Els ciutadans podran votar fins a les 20.00 hores, tot i que se si queda algú dins del local electoral, el president o presidenta de la Mesa li permetrà votar.