El partit d'extrema dreta denuncia davant la Junta Electoral els missatges antifeixistes a la roba de dos nois

Actualitzada 26/05/2019 a les 12:11

Apoderats de Vox han demanat a membres de meses electorals treure's samarretes a favor dels presos i contra el feixisme. A Sabadell, el partit ha denunciat davant la Junta Electoral que dos membres portaven samarretes amb el lema 'Antifeixista sempre'. En un vídeo difós per 'NacióSabadell' es pot veure una apoderada de Vox demanant a un dels vocals que es tragués la samarreta perquè a les meses no hi pot haver «cap símbol partidista». Un altre cas s'ha donat al Col·legi Sant Miquel de Barcelona, on un interventor de Vox ha dit a una apoderada d'ERC que es tragués la samarreta amb el lema 'Llibertat presos polítics'. Després d'una breu discussió entre apoderats, la jove ha acabat girant-se-la.