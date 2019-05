Junqueras presenta un escrit per demanar a la Mesa del Congrés que reconsideri la suspensió dels diputats presos

Exigeix a Batet que adopti les mesures que siguin necessàries «per garantir els drets i prerrogatives» dels polítics suspesos

Actualitzada 25/05/2019 a les 17:53

ERC ha presentat un escrit a la Mesa del Congrés en què demana la reconsideració de la suspensió dels quatre diputats presos. El document, que està signat pel líder del partit, Oriol Junqueras, i el portaveu de la formació a la cambra baixa, Gabriel Rufián, argumenta que la suspensió no és aplicable ni d'acord amb el l'article 21 del reglament del Congrés, perquè el Tribunal Suprem no ho avala, ni d'acord amb l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal perquè la petició que van fer diputats de formacions com Cs, el PP i VOX no feia referència a aquesta normativa. Els republicans també han exigit a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que «adopti de forma immediata les mesures que siguin necessàries per garantir els drets i prerrogatives d'Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull».L'escrit al qual ha tingut accés l'ACN, demana que es cancel·li la decisió que divendres va adoptar la Mesa del Congrés dels Diputats de suspendre Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull, ja que indica que de no fer-ho «es podria vulnerar el dret de participació i representació política» d'acord amb l'article 23 de la Constitució i el 3/p1 del Conveni Europeu de Drets Humans.En aquest sentit el text adverteix que la Mesa del Congrés és «l'òrgan rector de la cambra baixa» i indica que l'article 21 del reglament no és aplicable en aquest cas perquè estableix que per suspendre un diputat que es troba en presó preventiva cal que l'auto de processament sigui ferm i que la cambra «hagi concebut l'autorització objecte d'un suplicatori», un extrem que segons ERC no s'ha donat.Alhora recorda que el passat 21 de maig, coincidint amb el dia en què els quatre diputats van prendre possessió del càrrec, es van presentar tres escrits -un Santiago Abascal (VOX), un altre d'Albert Rivera i 55 diputats de Ciutadans i un altre d'Agustín Almodóbar i 45 diputats del PP- que demanaven la suspensió dels líders catalans d'acord amb l'article 21 1.2 de la cambra. «No sol·licitaven l'aplicació de l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal», remarca el text que considera que la Mesa «no ha resolt aquestes peticions».A banda, indica que ni l'auto del Tribunal Suprem del 14 de maig ni l'escrit del president de la sala segona d'aquest, emès el 23 de maig de 2019, estableix que aquests diputats hagin de quedar suspesos d'acord amb aquest article.«La Mesa s'ha extralimitat en el seu exercici d'acord amb l'article 31 del reglament en donar aplicació a una norma de naturalesa processal sense que hi hagi cap comunicació amb la cambra per part de l'ordre jurisdiccional que està coneixent el procés», assenyala el document.Així mateix adverteix que els diputats van prometre acatar la Constitució el passat 21 de maig i van adquirir la condició plena de diputats. Afegeix que l'article 12 del reglament del Congrés estableix que «el president del Congrés, un cop coneix la detenció d'un diputat o qualsevol altre actuació judicial o governativa que pugui obstaculitzar l'exercici del seu mandat, ha d'adoptar d'immediat tantes mesures com siguin necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives de la cambra i els seus membres».En aquest sentit reclama a Batet que d'acord amb aquesta disposició intervingui i apliqui «d'immediat» aquestes mesures.