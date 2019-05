1.010 taules i 373 col·legis es constituiran demà a Tarragona

Actualitzada 25/05/2019 a les 13:03

Estan cridats a votar un total de 5.646.404 catalans a les eleccions europees i 5.420.053 a les municipals, segons dades de la Delegació del Govern a Catalunya.Un total de 8.365 meses electorals es constituiran demà diumenge 26 de maig a 2.691 col·legis de Catalunya, que obriran les seves portes entre les 9.00 i les 20.00 hores a 947 localitats perquè els ciutadans puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions municipals i europees.Per províncies, la distribució és de 1.587 col·legis i 5.962 taules a Barcelona; 393 col·legis i 830 taules a Girona; 338 col·legis i 563 taules a Lleida; i 373 col·legis i 1.010 taules a Tarragona, segons dades de la Delegació del Govern a Catalunya.Estan cridats a votar un total de 5.646.404 catalans a les eleccions europees i 5.420.053 a les municipals.Per províncies, a Barcelona podran votar 4.041.062 electors en les municipals i 4.218.359 en les europees, mentre que a Girona podran fer-ho 516.984 en les municipals i 535.105 en les europees, a Lleida 299.223 en les municipals i 314.261 en les europees, i a Tarragona 562.784 en les municipals i 578.679 en les europees.D'altra banda, un total de 112.856 catalans han sol·licitat el vot per correu per a aquests comicis; 93.052 d'ells són residents a Catalunya o residents temporalment a l'estranger, mentre que 19.804 formen part del cens Electoral de Residents Absents (CERA) que viuen a l'estranger.Del total de sol·licituds presentades, se n'han acceptat 91.699 (91.180 de residents a Catalunya i 519 de residents temporalment a l'estranger).En el cas de les eleccions europees, els catalans podran elegir entre 32 candidatures, com a la resta de comunitats autònomes, ja que el procés es regeix per un sistema de circumscripció única.El conjunt d'electors d'Espanya elegirà un total de 59 eurodiputats, cinc més que en els anteriors comicis, un nombre que augmentarà si el Regne Unit abandona la Unió Europea. EFE