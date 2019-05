El tribunal preveu que el judici de l'1-O quedi vist per a sentència l'11 de juny

Els acusats tindran un últim torn de paraula d'uns 15 minuts

Actualitzada 23/05/2019 a les 14:44

El tribunal de l'1-O preveu que el judici que se celebra al Suprem quedi vist per a sentència l'11 de juny, segons va traslladar el president del tribunal, Manuel Marchena, a les defenses en una comunicació informal aquest dimecres. D'aquesta manera, el judici haurà durat 4 mesos, ja que va començar el 12 de febrer. Un cop acabin les fases pericials –que ja està en marxa- i la documental –prevista per a la setmana que ve-, el tribunal preveu que els informes de les tres acusacions, la fiscalia, l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular de Vox, es faci el dia 3 de juny, i deixar un parèntesi d'uns dies abans que les defensin presentin els seus. Aquests començaran dilluns 10 de juny i es preveu que dimarts 11 els acusats puguin exercir el seu dret a l'última hora, amb un termini d'uns 15 minuts cadascun.Un cop acabats els 422 testimonis que han passat per davant del tribunal, aquesta setmana s'està fent la fase pericial, que podria acabar aquest mateix dijous o a molt estirar dilluns 27. A partir d'aquest moment, començarà la fase documental, que es farà entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. Es tracta de la fase en què està previst que es puguin veure els vídeos aportats a la causa. Les defenses ja han facilitat les rutes dels vídeos que volen que es reprodueixin i el tribunal ja els avisat que no permetrà cap contextualització.El 3 de juny es faran els informes de les acusacions i posteriorment s'obrirà un parèntesi d'uns dies abans que ho facin les defenses. Alguns advocats defensors, com ara Andreu van den Eynde, havien presentat un escrit al tribunal demanant que els deixés uns dies de marge per poder preparar els seus informes després d'escoltar les acusacions.