Dos pèrits limiten a 33 els policies i guàrdies civils que relacionen la lesió patida l'1-O amb una agressió

Els metges asseguren que de l'anàlisi dels informes mèdics no es pot concloure que les lesions les causessin els votants

Actualitzada 23/05/2019 a les 18:29

Dos metges de l'Hospital de Sant Pau que han elaborat un informe sobre les causes de les lesions patides per guàrdies civils i policies nacionals durant l'1-O han limitat a 33 els agents que relacionen la lesió patida amb una agressió en els informes mèdics. Els dos pèrits, Xavier Crusí i Ferran Caballero, han analitzat un total de 60 informes mèdics, tot i que la fiscalia parla de 101 agents agredits, i que en els altres 41 casos no s'ha pogut determinar que hi hagués assistència mèdica. Han dit que en la «pràctica totalitat» les lesions van ser «lleus» i que no han detectat «cap cas greu» ni cap que requerís hospitalització. Tots dos han dit que no poden determinar la causa de la lesió perquè no van veure els fets «en directe» i que dels informes mèdics no es pot concloure que les lesions les causessin els votants.Aquesta és una prova pericial mèdica que ha demanat la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. Els dos metges s'han centrat en els casos en què «existia un informe sanitari», ja sigui fet per un metge col·legiat o bé per les unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). «La resta ho hem obviat perquè seria entrar en valoració de si ens creiem o no el que manifesten els agents i aquesta no és la nostra feina», han dit.Els pèrits han explicat que, en els 60 informes analitzats, en 32 no consta cap tipus de tractament recomanat, en 5 es recomanen «mesures locals, bàsicament fred o calor», en 12 casos «tractament per alleugerir símptomes de les lesions» i en 11 casos «es demana la la immobilització de dits d'una mà».Sobre les causes de les lesions, els dos pèrits han dit que no ho poden saber del cert perquè no estaven en el moment que es produeix i que «una contusió es pot produir per multitud de causes infinites». Tots dos han afegit que per l'informe mèdic és «impossible» determinar l'origen de la lesió. «Pots tenir una contusió passejant pel carrer mirant el mòbil i topant amb un arbre», ha dit a la fiscalia.Els dos pèrits han posat alguns exemples, com ara que en un informe mèdic un agent va declarar haver patit una contusió al peu perquè «li va caure una porta metàl·lica que intenta obrir» i que això «no es pot considerar una agressió», o un altre cas que va patir una contusió «al trencar el vidre d'una porta».La fiscalia ha preguntat a Crusí i Caballero si «puntades de peu, cops amb la mà o caigudes per forcejament» poden generar una contusió i si és «raonable» pensar que siguin per aquest motiu. Els dos experts han admès que sí.