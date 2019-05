L'exdirector de Serveis de Justícia diu que Mundó li va indicar amb «contundència» que no es fes cap despesa per l'1-O

Cortadelles diu que no li van comunicar l'acord col·legiat del Govern per a les despeses del referèndum

Actualitzada 22/05/2019 a les 12:43

L'exdirector de Serveis del Departament de Justícia Àngel Cortadelles ha assegurat que l'exconseller Carles Mundó li va traslladar en una reunió del consell de direcció la «indicació contundent» que a la conselleria no hi havia d'haver «cap despesa» relacionada amb l'1-O. Durant la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem, ha afirmat que no va trobar cap despesa relacionada amb el referèndum quan va fer tota la recopilació d'informació per respondre als requeriments demanats per autoritats governatives i judicials. Cortadelles també ha declarat que no se li va comunicar l'acord de Govern del 6 de setembre que assumia de forma «col·legiada» la contractació i les despeses relacionades amb l'1-O, que va conèixer de manera «informal». «Tenia unes indicacions clares que el que m'està comentant no havia de passar», ha dit a la fiscalia, «no era d'aplicació en el meu àmbit professional».El testimoni de Cortadelles, demanat per l'advocat de Carles Mundó Josep Riba, s'ha centrat en la seva primera part en els procediments de contractació del Departament de Justícia. L'exdirector de Serveix ha remarcat que la durada dels expedients de contractació no poden ser de «menys de4 o 5 mesos» i que pot arribar fins a un any. A preguntes de l'advocacia de l'Estat, ha detallat que, en el cas dels contractes menors, el període pot reduir-se a 2 o 3 setmanes.Cortadelles ha explicat que tot el procediment està digitalitzat i que passa per diverses unitats del mateix departament i també per òrgans de control externs, com ara assessories jurídiques o la intervenció de la Generalitat. I ha xifrat en «més de 15» les persones que han d'intervenir en tot el procediment.L'exdirector de Serveis ha explicat que Mundó va delegar la competència en contractació al secretari general del departament quan l'import era superior als 500.000 euros, i al director de serveis en el cas dels imports menors.També ha dit que durant els anys 2017 i 2018 va participar en la «recopilació d'informació» per donar compliment als requeriments rebuts per jutjats i autoritats governatives sobre les despeses del referèndum, i que no va trobar-ne. De fet, ha revelat que en un consell de direcció el conseller va indicar-li «específicament» a ell, pel càrrec que ocupava, que no hi podia haver cap despesa al departament relacionada amb l'1-O. Va ser, ha assegurat, una «indicació contundent» que va fer «davant d'altres membres de l'equip directiu».Cortadelles també ha dit que el Govern «no és un òrgan de l'administració», sinó que és «polític», i que no té assignat «cap pressupost». L'exdirector de Serveis ha respost a la fiscalia que no se li va comunicar de l'acord de Govern de principis de setembre que assumia de forma «col·legiada» la contractació i les despeses relacionades amb l'1-O, que va conèixer posteriorment «de forma informal». «Si un acord de Govern impacta a l'activitat es comunica formalment, no se'm va comunicar», ha remarcat, «no va entrar en el meu àmbit professional un acord que no tenia aplicació». L'exdirector de Serveis ha remarcat que tenia unes «clares indicacions» que no hi ha havia d'haver despeses en relació amb el referèndum i, per tant, «no era d'aplicació» en el seu àmbit professional.