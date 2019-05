L'assessor de Forcadell en xarxes socials declara que feia tuits sense que ella els validés com un publicat l'1-O

Un exsecretari nacional de l'ANC defensa el caràcter «pacifista» de l'entitat i que l'expresidenta va tenir una funció «representativa» i no «executiva»

«Sense pacifisme, l'ANC no hauria tingut l'èxit que ha tingut»

Un assessor del gabinet de la Presidència del Parlament que gestionava les xarxes socials de Carme Forcadell quan ocupava el càrrec, Jordi Martínez, ha declarat aquest dilluns al Tribunal Suprem que publicava tuits al compte de l'expresidenta que no sempre estaven validats per ella. És el cas, per exemple, d'un tuit publicat l'1-O en què es donava les «gràcies a qui havia fet possible la jornada» que, segons Martínez, tenia la voluntat de «donar les gràcies a les persones que havien anat a votar» i no a qui «havia impedit que es complís una ordre judicial», com li ha preguntat la fiscalia. Alguns dels tuits de Forcadell estan inclosos en la causa. D'altra banda, l'exsecretari nacional de l'ANC Ricard Gené ha destacat el caràcter «pacifista» de l'entitat des dels seus inicis i ha remarcat que la funció de Forcadell era «representativa» i no «executiva».«A vegades, si la situació es donava, li passava el tuit i el validava, i a vegades, per la rapidesa amb què s'havia de validar el tema, si no tenia capacitat de validar-ho, el tirava directament», ha explicat. Aquest últim cas va ser el del tuit tirat l'1-O, ha explicat Martínez. «No era una regla general, era en funció del moment en què estaves», ha afegit.L'advocacia de l'Estat li ha preguntat si el contingut estava consensuat amb Forcadell. «Moltes vegades jo li deia que faria un tuit sobre un tema, em donava el vistiplau i jo feia la frase i la foto i publicava el tuit», ha dit.Sobre un tuit del 20-S, Martínez ha remarcat que hi ha un «error» en un atestat que afirma que es va emetre a les nou del matí i ha assegurat que el va fer ell a les sis de la tarda, un cop Forcadell va marxar d'Economia. «El tuit el vaig fer jo, el vaig escriure jo i la foto és meva, sé l'hora que vaig fer el tuit i no el vaig fer al matí», ha assegurat. En respostes a la fiscalia, ha dit que Forcadell no li va demanar que el retirés, tot remarcant que va ser iniciativa d'ell.Durant la seva declaració, que s'ha produït a petició de la defensa de l'expresidenta del Parlament, ha explicat que ell va estar davant d'Economia el matí del 20-S, on va veure gent «amb to reivindicatiu, festiu, sense més». Ha afegit que Forcadell hi va anar un moment a la tarda, cap a les sis de la tarda, i que va arribar a la seu de la conselleria caminant els últims metres a peu pel passadís de voluntaris de l'ANC sense «cap problema». Martínez ha dit que va estar amb Oriol Junqueras, que es va dirigir als mitjans, i que va tornar a sortir pel passadís al cap de poc. Forcadell, ha declarat, no es va dirigir als concentrats. A més, ha remarcat que al llarg del dia hi va haver altres membres de la Mesa.El testimoni també ha explicat que posteriorment Forcadell va participar en un acte a Sabadell pels fets del 20-S, on va prendre la paraula perquè li va oferir el micro, tot i que no estava previst, i el dia següent a la concentració davant del TSJC, on ha destacat que, a més de Forcadell, van parlar altres polítics d'ideologia no independentista, com ara Xavier Domènech o Albano Dante Fachín.També ha declarat com a testimoni al Tribunal Suprem a proposta de la defensa de Forcadell Ricard Gené, que va formar part del secretariat nacional de l'ANC entre el 2012 i el 2015, coincidint amb el període de Forcadell com a presidenta de l'entitat. Gené ha remarcat que la funció de Forcadell com a presidenta era «representativa» o de «portaveu», i no «executiva». «El seu vot tenia el mateix valor que el meu», ha assegurat. Per exemple, ha dit que Forcadell no participava en la confecció dels fulls de ruta anuals de l'entitat, tot i que pogués donar «opinió» en algun punt concret.Gené ha explicat que l'ANC té una estructura «no jeràrquica, molt horitzontal», amb una direcció formada per 75 membres i amb decisions que «es basen en el consens i les negociacions». També ha negat que l'entitat rebés cap subvenció pública. A més, ha recordat que Forcadell no tenia una dedicació exclusiva amb l'entitat, sinó que «conservava la feina de funcionària» i que va deixar la presidència de l'entitat perquè es va esgotar el termini màxim establert pels estatuts. «En aquell moment crec que no havia decidit presentar-se a les eleccions, em va dir que volia tornar a la feina i descansar», ha explicat.L'exsecretari nacional de l'ANC ha afegit que l'entitat estava formava per gent «diversa» que podia anar d'una ideologia «conservadora» a «l'extrema dreta». També ha defensat l'entitat «es basa en una ideologia pacífica i pacifista». «Del contrari, no hauria tingut l'èxit que ha tingut», ha dit, en referència a les mobilitzacions de l'11 de setembre. Gené ha remarcat que «el pacifisme no és una qüestió tàctica de l'ANC», sinó que era «consubstancial als seus objectius».