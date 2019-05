El jutjat d'instrucció 13 comença a embargar bens als processats per malversació per l'1-O

Hi ha 17 persones afectades per aquesta mesura

Actualitzada 21/05/2019 a les 13:32

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha començat a embargar bens als processats per malversació per l'organització del referèndum de l'1-O. Hi ha 17 persones afectades per aquestes mesura que havien d'abonar una fiança de 5,8 MEUR. La lletrada del jutjat, Montserrat del Toro, va donar per consignada la quantitat de 3,6 MEUR procedents de la Caixa de Solidaritat, però va constatar que faltaven per pagar 2,1 milions més. Del Toro no va donar per bo l'argument que aquesta quantitat ja havia estat entregada al Tribunal Suprem en una causa similar, ja que la jutgessa havia determinat 5,8 milions de fiança, xifra que només es pot reduir si prosperen els recursos de les defenses. En aquesta causa hi ha un total de 30 processats per diferents delictes com desobediència, revelació de secrets, falsedat documental i prevaricació.Entre els processats per malversació hi ha Antoni Molons, ex-secretari general de Difusió i Atenció Ciutadana; Joaquim Nin, ex-secretari de Presidència; Josep Ginesta, actual secretari de Treball; Aleix Villatoro, ex-secretari d'Exteriors; Amadeu Altafaj, exdirector de la delegació a Brussel·les; Albert Royo, del Diplocat; Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat; Jaume Clotet, director general de Comunicació; David Palanques i David Franco, responsables de l'àrea TIC del Departament de Treball; Natàlia Garriga, directora de Serveis de la Secretaria General de Vicepresidència; Rosa Maria Rodríguez, directora general de servei de T-Systems; Josué Sallent, director d'Estratègia i Innovació del CTTI; Xavier Puig, responsable de l'àrea TIC del Departament d'Acció Exterior; Francesc Sutrías, director general de Patrimoni; Pablo Raventós, director general d'Unipost, i Francesc Fàbregas, administrador del diari El Vallenc.