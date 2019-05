El Govern aprova la limitació del preu del lloguer

Els propietaris només podran exigir un 10% més que l'índex de referència en zones amb un mercat d'habitatge tens, amb excepcions per a obra nova o casos especials

El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret llei que permet la limitació dels preus de lloguer en els barris o les ciutats on es pugui acreditar una manca d'habitatge assequible. El decret obliga a declarar una ciutat o barri com a zona amb mercat d'habitatge tens com a pas previ per imposar la contenció de preus. Com a norma general, el cost de lloguer en aquestes zones només podrà superar en un 10% l'índex de referència de preus de lloguer, ampliable fins a un 5% addicional en els casos en què es puguin justificar vistes excepcionals o característiques especials com piscines comunitàries o jardins. Els pisos de nova construcció o totalment rehabilitats tindran una moratòria de tres anys en l'aplicació del límit, i podran oferir-se a un 20% per sobre de l'índex en els primers cinc anys de la seva sortida al mercat.En casos justificats, la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens també podrà excloure de la limitació els habitatges amb una superfície útil superior als 150 metres quadrats.El decret llei aprovat permet al ple de l'Ajuntament de Barcelona o a la conselleria competent en Habitatge, actualment la de Territori i Sostenibilitat, declarar una zona com a mercat d'habitatge tens, una condició «indispensable» per a imposar la limitació dels preus. Els municipis, a iniciativa pròpia, també poden demanar al Govern ser declarats com a mercat d'habitatge tens, presentant una memòria justificativa.Per aconseguir-ho, s'ha de constatar un augment «sostingut» del preu del lloguer i un cost per a les famílies «clarament superior a la mitjana de Catalunya», que hi hagi una desproporció entre l'augment de la població i els habitatges de lloguer disponibles, o que el preu pugi molt per sobre de l'IPC de la zona en qüestió.La declaració de mercat d'habitatge tens no pot excedir un termini de cinc anys, segons el decret, i es pot revisar, per escurçar-ne la durada o deixar-la sense efecte, si canvien les circumstàncies durant la seva vigència.El nou decret del Govern no afecta els habitatges que ja estaven llogats abans de l'entrada en vigor de la limitació dels preus, per garantir la seguretat jurídica de llogaters i arrendataris. La mesura també s'aplica en les renovacions dels contractes.En els casos de nous contractes de lloguer, signats amb el decret en vigor, si un propietari cobra per sobre del límit establert, el llogater podrà exigir el retorn de la diferència amb interessos. Aquest dret es podrà exigir per via judicial, però el Govern, a través del departament de Justícia, impulsarà la mediació per resoldre eventuals conflictes.La contenció dels preus del lloguer aprovada pel Govern és pionera a l'Estat, però ja s'aplica en altres països europeus i en alguns estats dels EUA. El codi civil alemany, per exemple, regula les rendes des de fa uns trenta anys, i a Itàlia s'aplica des del 1998. Altres països com Portugal, Àustria o Suïssa també tenen fórmules per limitar el preu de l'habitatge, mentre que París aplica la mesura des d'aquest mateix any. Als EUA, també actua en la mateixa línia l'estat d'Oregon.Amb el decret aprovat, el següent pas és que el Parlament el validi en un termini màxim de 30 dies hàbils.A més del decret llei d'urgència, el Govern també ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei d'arrendament de finques urbanes. En aquest cas, s'incorpora la limitació de preus aprovada pel decret llei, i s'amplien les mesures amb altres aspectes com l'allargament de la durada mínima dels contractes, que se situarà entre els sis i els 10 anys.La memòria preveu que en el cas de lloguers entre particulars, la durada sigui menor que en pisos o cases que pertanyin a societats immobiliàries.Una altra mesura que es preveu a la memòria és la reducció de les mensualitats que s'exigeixen per fer un contracte de lloguer, i que ara arriba a tres. El Govern considera aquest número «excessiu». D'altra banda, la futura llei catalana suprimirà la possibilitat que els llogaters renunciïn al dret de compra del seu habitatge de lloguer, per deixar sense efecte clàusules de renúncia que inclouen alguns contractes.La llei també obligarà a documentar amb fotografies o vídeos l'estat d'un pis o casa abans de llogar-lo, per tramitar més fàcilment la devolució de les fiances o evitar reclamacions per danys que no hagin provocat els llogaters. A més, els propietaris també podran constatar possibles danys, si és el cas, i rescabalar-ne el valor. Amb la mesura, el Govern confia que es resolguin les disputes actuals.En el conjunt de Catalunya, el preu mitjà del lloguer ha crescut un 29% en els últims 5 anys. En xifres, significa que ja ha arribat als 698€, superant així els nivells previs a la crisi.L’increment general és especialment alt a Barcelona, on el preu mitjà d’un pis de lloguer de 72 metres quadrats és actualment de 949 euros, segons l’Incasòl, prop d'un 40% més que fa 5 anys. És a dir, un increment mitjà de prop de 270 euros per pis.A l'àmbit metropolità es repeteix la situació, amb augments significatius entre el 2017 i el 2018 a Santa Coloma de Gramenet (+9,9 %), Sant Andreu de la Barca (+11 %), Ripollet (+12,7 %), el Papiol (+22 %) o Sant Just Desvern (+39 %).