Torra, als Avis per la Llibertat: «No tinc altre objectiu que treballar per la república fins a les últimes conseqüències»

El moviment Taca d’Oli li ha entregat un manifest que reclama prioritzar els interessos de país per damunt dels de partit

Actualitzada 10/04/2019 a les 14:01

El president del Govern, Quim Torra, ha insistit que no té «cap altre objectiu polític que treballar per la república catalana fins a les últimes conseqüències». En una trobada amb el col·lectiu Taca d’Oli, format d’Avis i Àvies per la Llibertat, Torra els ha garantit que «la implementació de la república» és el seu únic objectiu polític i que cal fer-ho «determinats i serens». Davant del Parlament, el col·lectiu li ha fet entrega d’un manifest unitari de les Taca d’Oli que Torra ha subscrit «des de la primera fins a l’última lletra». Al text, els avis li demanen que l’executiu prioritzi els interessos de país més que de cada partit polític, la posada en llibertat dels presos i retorn dels «exiliats», el dret a decidir i un full de ruta per la implementació de la república.Torra ha agraït la mobilització al col·lectiu, conformat per avis de diferents punts, alguns dels quals es reuneixen cada dia per reclamar l’alliberament dels presos, com els Avis i Àvies per la Llibertat de Reus. El president del Govern els ha traslladat que és «important» que hi siguin i ha afirmat que suposen «un exemple pel país, pels fills i pels nets». A més, els ha donat un missatge «d’esperança»: «Ens en sortirem, guanyarem perquè estem al lloc correcte de la història, estem defensant els drets de la llibertat». «Ho vam fer junts i ho tornarem a fer junts», ha dit, entre aplaudiments.