Un de cada tres dependents catalans no rep cap ajuda

Un estudi de la patronal de recursos assistencials, l'ACRA, xifra en75.000 persones les persones grans que estan als «llimbs»

Actualitzada 09/04/2019 a les 12:21

A Catalunya, 75.000 persones amb algun grau de dependència reconegut no reben cap tipus de prestació o ajut previst a la Llei de la Dependència, cosa que suposa un terç dels dependents.Cada dia, sis persones moren en aquesta situació que l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) qualifica de «llimbs». És una de les conclusions d'un informe que ha liderat la patronal majoritària de l'Estat, la CEAPs, i que demana més agilitat i flexibilitat al sistema. Així ho ha explicat la presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, que ha posat sobre la taula mesures per fer més àgil i flexible el sistema. Pascual també aposta per un Ministeri i un Departament d'Atenció a la Gent Gran que treballi «la prevenció» amb una dotació del 2% del PIB.Segons els càlculs que fa l'ACRA, una persona pot passar fins a 23 mesos abans d'entrar en una llista d'espera, i aquesta és d'entre 4 mesos i 5 anys. Aquesta manca d'agilitat és, segons Cinta Pascual, un dels problemes del sistema català, que ha convertit Catalunya en la comunitat autònoma amb un percentatge més gran de persones que tot i tenir el grau de dependència reconegut, no reben cap ajut ni prestació per gestionar-ho. Hi ha 18.438 persones en llista d'espera per una residència pública a Catalunya.Per aquest motiu, la patronal del sector creu que s'ha de donar un impuls a les Prestacions Econòmiques Vinculades als Serveis i augmentar- ne les quanties acutals, que són d'entre 400 i 700 euros aproximadament. Segons Pascual, si aquestes PEVS fossin més generoses, moltes persones podrien accedir a una plaça privada de residència –es calcula que n'hi ha 5.000 de lliures- de forma immediata, i per tant, les llistes d'espera es reduirien considerablement. Per Pascual és «frustrant» que una persona dependent s'hagi d'apuntar a una llista d'espera de 500 persones, ja que l'expectativa és «molt baixa».L'ACRA considera que cal més agilitat i flexibilitat per poder gestionar tota aquesta problemàtica. Per Pascual no hi ha flexibilitat «per passar d'un sistema a l'altre» sinó que per qualsevol cosa s'ha de fer un «pelegrinatge» de tràmits que acostuma a ser problemàtic. Per Pascual, en un moment on majoritàriament es poden fer tràmits online, creu que es pot treballar per millorar la dependència. Assegura que l'administració ha de ser capaç «de parar i reaccionar» perquè és tard «però és el moment».La presidenta de la patronal catalana alerta que al 2050 el 30% de la població serà gent gran i per tant, advoca per començar a reformular el sistema. Des de l'ACRA, assegura Pascual, som conscients que la preferència de la gent és envellir a casa i per tant, cal posar el focus en garantir aquest envelliment amb recursos assistencials a domicili, entre altres aspectes.I és que arran de l'informa El caso de la dependència que ha liderat la patronal espanyola, les entitats d'assistència assistencial reclamen la creació d'un ministeri i d'una conselleria que es dediqui a l'atenció de la gent gran per tal de poder gestionar millor la problemàtica actual «urgent» però també la prevenció. Per Pascual, aquest nou departament hauria de dotar-se amb un 2% del PIB, com passa en altres països europeus.