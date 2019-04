Les colònes d'estiu de la Generalitat permetran una inscripció directa, sense sorteig

S'han ofertat més de 6.000 places

Noves estades de Música Tradicional

Les colònies d’estiu per a nois i noies de 5 a 16 anys que impulsa la Generalitat de Catalunya des del 1995 arriben enguany als seus 25 anys, un període en el qual han participat al programa 141.958 infants i joves.L’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), organitzadora del programa L’estiu és teu!, ha obert a les 12.00 hores d'aquest matí el període d’inscripcions a través del portal virtual. El sistema permetrà que les famílies puguin inscriure’s directament a les places lliures, sense haver d’esperar a un sorteig posterior. D’aquesta manera, es garanteix que tots els participants sàpiguen des del primer moment si tenen plaça al torn i especialitat de colònies desitjades, i així s’afavoreix una millor previsió i organització familiar.L’estiu és teu! ofereix estades d’educació en el lleure de fins a deu dies a infants i joves de 5 a 16 anys, que tindran lloc en 19 albergs de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (Xanascat). Les catorze modalitats d’estades a escollir són: música (9 estils i 30 instruments a triar), idiomes (anglès, francès o alemany), esportives (futbol, bàsquet o handbol), multiesportives (34 modalitats), combinat d’anglès i multiesportives, combinat d’anglès i astronomia, enginy, circ, teatre, veu, cinema, natura, excursionisme i dansa.El nombre total de places que s’ofereixen per aquest 2019 és de 6.008, que es repartiran en un total de 120 torns al llarg de l’estiu. El juliol és el mes amb més oferta (5.348 places), seguit per l’agost (530) i el setembre (130). I per edats de participants, la franja de 8 a 12 anys és la que disposa de més oferta (2.766 places), seguida per la de 13 a 16 anys (2.146), la de 8 a 16 anys (976), i la de 5 a 7 anys (120).Pel que fa al cost de les estades, els infants amb risc d’exclusió social, grau de dependència o discapacitat reconeguda tindran l’estada becada, igual com en les darreres quatre edicions.Per la seva banda, les famílies nombroses, monoparentals i les acollidores continuaran gaudint d’una reducció del 10% en el preu de les estades, un ajut que va beneficiar el 19% dels participants en l’edició passada, i un total de 14.041 famílies des de la implantació d’aquesta mesura el 2008. Aquests ajuts s’emmarquen en les polítiques departamentals de suport a la família i intensifiquen l’orientació al servei públic dels albergs gestionats per la Generalitat de Catalunya.Els titulars del Carnet Jove també es beneficiaran d’un 5% sobre el preu total de l’estada.La novetat més destacada del contingut d’aquesta edició de les estades és la incorporació de l’especialitat de Música Tradicional a les estades de música, que tindran lloc a l’alberg de L’Espluga de Francolí del 14 al 20 de juliol. Aquestes colònies estan dirigides a nens i nenes de 7 a 17 anys amb un any d’experiència prèvia en el seu instrument, i permetran escollir entre un total de 10 instruments diferents: acordió, flabiol, gralla, percussió, sac de gemecs, tarota, tenora, tible, trombó i violí.