El seu advocat s'adhereix a la petició de la defensa de Turull, Rull i Sànchez

Actualitzada 08/04/2019 a les 10:32

Joaquim Forn també demana sortir de la presó per poder fer campanya electoral, ja que és el cap de llista de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. El seu advocat, Xavier Melero, ha explicat aquest dilluns a Catalunya Ràdio que s'ha adherit a la petició que havia fet en aquest sentit la defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. En aquest escrit, es recorda que un dels motius que va esgrimir el jutge instructor Pablo Llarena per deixar en llibertat Rull i Turull el 4 de desembre del 2017 va ser perquè es presentaven a les eleccions del 21-D. També s'apunta que el judici s'allargarà, i que els presos no poden preparar bé les sessions des de la presó.