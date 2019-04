Una trentena de policies nacionals que van actuar l'1-O declararan aquest setmana al Suprem

Entre els testimonis cridats hi ha instructors de les actes dels dispositius a Barcelona

Mossos i Guàrdia Urbana de Badalona

Una trentena de policies nacionals i 10 guàrdies civils declararan aquesta setmana al judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem. Els primers en fer-ho seran els guàrdies civils, que van quedar pendents l'última sessió. Però posteriorment començarà el torn dels agents de la Policia Nacional, entre els quals hi ha els instructors de les actes de les actuacions que es van fer a Barcelona, i a ciutats com l'Hospitalet de Llobregat o Sabadell. A més, aquesta setmana també està previst que declarin un cap d'una unitat regional dels Mossos, sis agents de la policia catalana i cinc de la Guàrdia Urbana de Badalona.Els primers en declarar seran 11 guàrdies civils que inicialment estaven previstos per dijous passat a la tarda, però que no van arribar a testificar per la llargada dels interrogatoris als comissaris dels Mossos Ferran López i Joan Carles Molinero. Es tracta de guàrdies civils que van actuar a Sant Carles de la Ràpita, Vilabella, Roquetes, Mont-roig del Camp, Garrigàs i l'Esponellà.A partir d'aquí, serà el torn de la Policia Nacional. Fins ara, han estat sobretot membres de la Benemèrita els que han passat pel Suprem per declarar com a testimonis sobre l'1-O, mentre de la Policia Nacional han testificat comandaments i un inspector. En total, declararan 33 agents d'aquest cos entre dimarts, dimecres i dijous.El primer en fer-ho serà l'instructor de la diligència de resum de les actes per barris de les actuacions a la capital catalana. De fet, està previst que declarin instructors de les actes dels diferents districtes de Barcelona. Alguns d'aquests instruccions també van recollir en les seves actes actuacions a l'Hospitalet de Llobregat i Sabadell. Diversos agents exposaran què es van trobar als col·legis electorals. A més, dos d'ells van actuar a Girona i tres a Lleida.A més, dimecres 10 a la tarda també està previst que declari el cap de la unitat regional de reacció i dispositius dels Mossos d'Esquadra, Jordi Rodon, sis agents dels Mossos d'Esquadra i cinc de la Guàrdia Urbana de Badalona. Aquesta setmana ja han declarat dos caporals d'aquest últim cos, en relació a la intervenció d'uns cartells sobre el referèndum en què va estar present el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.