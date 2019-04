Forn, citat per a presidir una mesa electoral el 28-A

La dona de l'exconseller empresonat, Laura Masvidal, rep la carta de la Junta Electoral després d'una visita a la presó

Actualitzada 06/04/2019 a les 18:59

La Junta Electoral ha citat l'exconseller empresonat Joaquim Forn per a presidir una mesa electoral en les eleccions generals del 28-A. Així ho ha explicat la seva dona, Laura Masvidal, en un article publicat aquest dissabte a l'Ara en el qual revela que va ser ella mateixa la que va trobar a casa, en tornar de visitar Forn a la presó, la carta de la JEC. «Arribo a casa i rebo la citació de la Santa i Sagrada Junta Electoral: Joaquim Forn i Chiariello ha estat escollit per fer de president de mesa electoral. Això és Espanya! Potser el jutge ho considerarà, aquest cop sí, un bon motiu per deixar-lo en llibertat», relata Masvidal.