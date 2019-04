Els floricultors preveuen un Sant Jordi de rècord per la coincidència amb la campanya del 28-A

El sector avisa de complicacions logístiques per la Setmana Santa però auguren vendes de més de set milions de roses

Molta flor groga

Els floricultors catalans auguren un Sant Jordi de rècord pel que fa a les vendes per la coincidència amb la campanya electoral del 28-A: «Aquest any serà molt bo. Tot i sortir d'unes vacances, el dia 23 d'abril serà un dimarts laborable, amb els floristes, les empreses, les escoles, els comerços, i també els partits polítics a plena activitat», expliquen des del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya. En aquest sentit, el sector espera superar els set milions de roses venudes, de les quals només un 4% es produeix a Catalunya. D'altra banda, la preocupació serà la coincidència amb Setmana Santa, que afectarà a la planificació en la comercialització i la distribució, afegint complicacions logístiques al que és habitual.En aquest sentit, el Mercat de Flor i Planta avisa de l'esforç extraordinari que haurà de fer el sector per atendre aquest Sant Jordi. Els responsables de la comercialització hauran de treballar i contractar personal en dies festius per a preparar les roses, i es veuran obligats a fer-ne la seva distribució durant la Pasqua, coincidint amb l'operació retorn a les carreteres.«Són dificultats afegides, que ens obliguen a organitzar-nos bé i planificar aquests dies, però que en cap cas afectaran a la Diada», assegura el president del Mercat de Flor i Planta, Sito Vilaruble. Un altre d'aquests imprevistos podria ser una distribució de les vendes diferent al que és habitual, justament també per la coincidència amb la Setmana Santa.Un dels majors floricultors en actiu a Catalunya, Joan Pons, amb un viver a Santa Susanna (Maresme) explica que «quan Sant Jordi cau en cap de setmana funciona millor fora de Barcelona i quan cau en dia laborable és millor a la ciutat. Per això aquest any serà una mica estrany, però tant a Barcelona com a rodalies estan animats».De cultius catalans com el de Pons en sortiran unes 300.000 roses, aproximadament el 4% del total de vendes. Així, per poder cobrir tota la demanda, la majoria de flors seran d'importació per la disminució progressiva d'aquest delicat cultiu i l'alta demanda concentrada en només un dia. El gruix arribarà d'Equador i Colòmbia (70%) i en menor mesura d'Holanda (15%).També hi ha un volum destacat de roses que arriba d'altres punts de l'estat espanyol (10%), especialment de Sòria, on hi ha un dels conreus de rosa més grans d'Europa, amb prop de 20 hectàrees d'hivernacles. Va obrir ara fa tres anys i porta a Catalunya la varietat 'Red Naomi', que també es fa a Holanda. Són les roses amb un vermell més fosc.D'altra banda, del mercat centreamericà arribarà una de les varietats més populars, la 'Freedom'. «És una rosa que sempre arriba igual, amb una qualitat homogènia gràcies al clima tropical i els cultius a 2.000 metres d'alçada», valora Pons. «Abans venia del Marroc i eren molt barates però de molt baixa qualitat», afegeix.Pel que fa als productors catalans, fan les varietats 'Samurai', 'Lucky Red' i 'Red France'. Des dels cultius expliquen que l'augment del fred dels darrers dies obligarà a ajustar una mica els nivells de temperatura i aigua als hivernacles, però asseguren que les roses arriben per Sant Jordi en un «moment òptim».Sobre els colors, el predominant tornarà a ser el vermell (85%) i també se'n vendrà, com ja va passar l'any passat, força roses grogues (5%). Els majoristes asseguren que ja tenen força comandes de floristeries i entitats sobiranistes que juntament amb les roses vermelles vendran i regalaran roses d'aquest color en símbol de solidaritat amb els presos.La conjuntura política en què s'esdevé aquest Sant Jordi, a només cinc dies de les eleccions generals, també fa pensar als productors que pugui haver-hi roses d'altres colors, especialment d'aquells que s'identifiquen amb partits polítics, però fins al moment no hi ha hagut encàrrecs concrets de cap formació.