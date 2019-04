El Col·legi de Metges de Barcelona defensa el col·lectiu davant «acusacions falses» de guàrdies civils al Suprem

Jaume Padrós proposarà l'empara per als metges que «puguin veure afectada la seva professionalitat i honorabilitat»

Actualitzada 06/04/2019 a les 17:40

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, ha sortit aquest dissabte en defensa del col·lectiu davant del que ha qualificat d'acusacions «falses» d'alguns guàrdies civils durant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Alguns agents han explicat les visites en centres mèdics per ser atesos per lesions arran de l'1-O. Per exemple, un d'ells va explicar que en un primer moment una doctora d'un centre mèdic de Sant Andreu de la Barca no el va voler atendre i que va haver d'intervenir el director perquè ho fes. Padrós ha assegurat en un fil a Twitter que «l'afectat tindria el dret i com a funcionari el deure de denunciar-ho al col·legi de metges». «Després d'un any, això no s'ha produït, pel que puc afirmar i d'acord amb els metges afectats que aquesta acusació és falsa», ha dit.Padrós ha lamentat que els agents acusin metges de «falta d'ètica i professionalitat i fins tot de negar-los l'assistència mèdica» i ha remarcat que «tots els facultatius deuen lleialtat als seus pacients i la salut d'aquests està per sobre de qualsevol condició, ideologia, professió o raça». De fet, ha afegit que «si s'hagués vulnerat aquest precepte bàsic suposaria un fet molt greu contrari a l'exercici del codi deontològic i la bona praxi».A més, ha anunciat que, davant de la «gravetat» de les afirmacions, proposarà a la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona que doni l'empara «amb totes les conseqüències als metges i metgesses que poguessin veure afectada la seva professionalitat i honorabilitat».