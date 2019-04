Batet acusa els independentistes i la dreta de «viure del conflicte de Catalunya»

La candidata del PSC al 28-A adverteix que la dreta «suposa una involució en molts àmbits» i recorda que «aquest bloc formarà govern si suma»

Actualitzada 06/04/2019 a les 13:19

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, acusa Cs, Vox, PP i als partits independentistes de «viure del conflicte de Catalunya». En un acte a Barcelona aquest dissabte al matí en el qual s'ha presentat el cartell de campanya, Batet ha afirmat que «viuen del conflicte» i que les seves «estratègies» es «reforcen i són complementàries»: «No volen parlar ni de pensions, ni de subsidis d'atur...només volen enfrontar-se i crispar» ha afirmat. Davant d'això, la candidata socialista ha advertit que la dreta «suposa una involució en molts àmbits» i ha afirmat que «aquest bloc formarà govern si suma». «L'únic vot per garantir una Espanya justa i unida contra la precarietat i per la igualtat és el socialista», ha conclòs.Batet ha afirmat que els socialistes són el partit que «vol acabar amb el conflicte» de Catalunya, que «posa solucions damunt la taula» per poder solucionar-lo. «Les dues parts saben perfectament que ni es trencarà espanya ni hi haurà independència», ha conclòs.La ministra i candidata socialista ha afirmat que «no és una novetat que PP i Cs votin conjuntament amb Junts per Catalunya». «Ho han fet moltes altres vegades», ha recriminat tot recordant que «ho van fer amb la reforma laboral i amb l'amnistia fiscal». «Quan ho fan ells no passa res, això no és trair als ciutadans, quan voten amb ells no són colpistes i no tenen cap pacte ocult, suposo que només acorden votar junts per no generar beneficis als ciutadans, per no generar més drets», ha reflexionat en veu alta. «Voten junts per fer mal a la gent, per perpetuar les desigualtats i per evitar q hi hagi ampliació de drets», ha reblat.Davant d'això, segons Batet, de les eleccions generals només poden sortir dos governs «el de Pedro Sánchez o el que resulti del pacte de les dretes». A més ha acusat PP i Cs de representar «la involució» pel país i d'utilitzar la unitat d'Espanya per atacar el PSOE «com el govern de Torra utilitza la bandera per tapar la seva absoluta inacció». Segons ella, davant el "«bloqueig» i la «confrontació estèril» que proposen els independentistes, l'únic vot «per avançar» és el PSC.«Uns diuen que s'estimen molt a Catalunya però s'obliden dels catalans i els altres diuen que s'estimen món Espanya però s'obliden dels espanyols», ha dit en referència a la negativa de les dues parts d'aprovar els pressupostos generals de l'Estat.Durant la seva intervenció, la ministra ha acusat el PP de perdre la moderació. «El líder del PP només parla d'assumptes que generen confrontació. El seu discurs són atacs als seus contrincants, l'avortament i el terrorisme d'ETA, tot i que demà farà dos a anys que la banda va anunciar la seva dissolució», ha criticat.Batet ha acabat la seva intervenció amb la presentació del seu cartell per la campanya electoral en el qual hi ha un primer pla de la candidata socialista amb el lema «Fes que passi».