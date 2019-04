Per altra banda, el Baròmetre d'Opinió Política del CEO també indica que l'independentisme creix més d'un punt i se situa en el 48,4%

Actualitzada 05/04/2019 a les 15:16

L'independentisme creix més d'un punt i se situa en el 48,4%

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 40-43 diputats i es podria ampliar la majoria independentista fins als 75 escons, davant els 70 actuals. Segons el Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Cs seria la segona força més votada amb 28-29 escons, seguida de JxCat que perdria entre 10 i 12 escons i es quedaria amb una forquilla de 22-24. El PSC milloraria resultats situant-se en 21-23 diputats i per darrere es produiria un empat entre els comuns i la CUP a 8. Finalment, el PP podria mantenir els 4 escons actuals o perdre'n un. Així doncs la davallada de JxCat es veuria compensada amb la pujada d'entre 8 i 11 escons d'ERC i de la CUP, que doblaria els 4 escons actuals.El segon partit que perdria més escons seria Cs, que deixaria de ser el partit més votat del Parlament. Concretament perdria entre 7 i 8 diputats respecte als 36 escons actuals. Juntament amb JxCat són els únics partits que baixen respecte a les últimes eleccions del 21-D del 2017.En canvi, ERC, PSC i la CUP són les formacions a qui el CEO augura un augment d'escons. Concretament els republicans augmentarien entre 8 i 11 diputats, el PSC en sumaria entre 4 i 6 mentre que la CUP doblaria els 4 actuals fins als 8 escons.Els comuns es quedarien amb els 8 actuals o n'incrementarien un, mentre que els populars es quedarien amb els 4 d'ara o en perdrien un.Per altra banda, el Baròmetre d'Opinió Política del CEO també indica que els partidaris de la independència de Catalunya augmenta 1,2 punts fins al 48,4% mentre que els que no volen un estat independent es queden amb un 44,1%. Així doncs els contraris a la independència baixen gairebé un punt respecte a l'últim baròmetre de l'octubre passat. Pel que fa al suport dels ciutadans a un referèndum per decidir el futur de Catalunya, un 78,7% dels enquestats hi està molt o bastant d'acord. Només el 14,8% hi estan en desacord. D'altra banda, el 75,9% dels enquestats prefereix una república per davant del 12,3% que aposta per una monarquia.