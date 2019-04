ERC guanyaria les eleccions al Congrés amb 14-15 diputats per davant del PSC (11-13)

Els comuns quedarien en tercera posició, seguits de JxCat, Cs i PP

Actualitzada 05/04/2019 a les 15:18

ERC guanyaria les eleccions al Congrés de Diputats obtenint 14-15 diputats, segons el Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). D'aquesta manera superaria el PSC, que aconseguiria entre 11 i 13 escons. Els comuns es quedarien en tercera posició amb 7-9 diputats, seguits de JxCat (5-7), de Cs (5-6) i del PP (2). El CEO pronostica que la coalició Front Republicà liderada per Albano Dante Fachin podria entrar al Congrés amb un diputat. La primera onada del baròmetre del 2019 s'ha fet pública aquest divendres pocs dies abans de l'inici de la campanya del 28-A.Els comuns passarien de ser la formació més votada en les últimes eleccions al Congrés del juny del 2016 a ser la tercera força. Concretament, perdrien una forquilla d'entre 3 i 5 diputats. El PP també està al grup de partits que perdria escons, 4. Mentre que JxCat patiria una davallada menor d'entre 1 i 3 diputats.Per la seva banda, tant ERC com el PSC guanyarien entre 4 i 6 escons del Congrés. I Cs, amb Inés Arrimadas com a cap de llista, es quedaria amb els 5 actuals o en podria sumar un més fins arribar als 6 escons.La coalició de Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates de Catalunya, que es presenta per primera vegada al Congrés amb el nom Front Republicà, podria obtenir 1 diputat, segons el CEO. En canvi, Vox no tindria representant de cap circumscripció catalana a la cambra baixa.El CEO també pregunta sobre les preferències de coalicions en cas que cap partit obtingui la majoria absoluta del Congrés, com està previst. Un 34,4% dels enquestats prefereix un acord PSOE-Podem, mentre que un 26,5% vol una coalició de govern de PSOE, Podem i partits sobiranistes catalans i bascos.En canvi, un acord de PP, Cs i Vox només convens el 2% dels enquestats.