Un guàrdia civil descriu la 'trampa del Fairy': «Vaig patinar i vaig caure com un sac cap enrere»

Les defenses intenten contradir la teoria sobre el 'Fairy'

Tres detinguts

L'agent ha dit que va «caure cap enrere» mentre intentava aixecar un manifestant i que, quan estava a terra, un noi se li va acostar per l'esquerra i li va donar una «forta puntada de peu al cap», on portava el casc, va quedar «atordit durant uns segons» i va patir «contusions a les cervicals». Un altre agent (TIP J85171K) que ha declarat anteriorment i que també va participar a l'operatiu a Sant Esteve Sesrovires ha explicat que la persona que va donar aquesta puntada de peu va ser detinguda als pocs minuts.Aquest segon agent ha relatat que quan van accedir al pas de vianants per entrar al centre, «la gent va començar a relliscar, haurien tirat algun sabó o líquid, perquè relliscava moltíssim». «Quan un company va anar a aixecar una persona, va caure a terra, un altre company que va intentar agafar-lo va caure amb ell, i estant a terra, un tercer va anar corrent i li va pegar una puntada de peu al casc, deixant-lo atordit», ha assegurat.A preguntes del lletrat Jordi Pina, el primer dels agents ha dit que hi havia gent que també queia a causa d'aquest «líquid o sabó» però ha negat que la caiguda dels dos agents es produís mentre intentaven tirar a terra una tercera persona. «Jo vaig veure caure dos companys, no veig caure cap ciutadà», ha dit.Una versió que ha contradit l'agent que va caure arran del suposat llançament del 'Fairy'. A preguntes de Pina ha reconegut que estaven amb un altre agent agafant una altra persona i que van caure a terra. «Vaig caure com un sac, vaig patinar i vaig caure cap enrere», ha descrit l'agent TIP Y30747J.Pina li ha preguntat si els agents que van anar a «auxiliar-lo» després de rebre el cop de peu a terra i ha dit que no. «No venen a auxiliar-me sinó a detenir el noi», ha afirmat.En aquest punt, la lletrada de Cuixart, Marina Roig, li ha preguntat si no recordava que aquell dia va ploure, però ha dit que no. I també li ha preguntat si la seva caiguda es va produir en un pas de vianants, i ha reconegut que sí. «Estava pintat de blanc i vermell», ha descrit.Segons els agents, en aquesta actuació hi va haver tres detinguts. D'una banda, l'home que hauria pegat una puntada de peu al casc de l'agent quan estava a terra. De l'altra, un home que «va intentar atropellar» un agent amb una moto. I finalment, una tercera persona que, segons el que han explicat, els va donar «puntades de peu en planxa al cap» i que van detenir dos o tres dies després. ​​​​​​