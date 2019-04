Un capità justifica els cops de porra l'1-O: «La legislació legitima l'ús de la força per fer valdre la llei»

Una quinzena d'agents relaten «insults, agressions i escopinades» en diverses centres de votació el dia del referèndum

Era «absurd» parlar amb els concentrats

Un capità de la Guàrdia Civil (TIP R67502P) que va actuar a Sant Carles de la Ràpida ha reconegut que van usar les porres, que van colpejar fins i tot al cap i que també un agent va donar un cop a un votant amb la culata d'un fusell. I ha justificat l'ús de les porres perquè els seus agents estaven rebent agressions, segons ha dit. A més ha dit que els van tirar pedres de «fins a un quilo» als cotxes mentre es replegaven. «La legislació legitima l'ús de la força per fer valdre la llei», ha manifestat. També ha dit que van optar per les mesures «menys lesives» i ha apuntat que podrien haver disparat pilotes de goma o usar gasos lacrimògens. Aquest dijous han passat pel Suprem una quinzena d'agents que van actuar en diferents centres de votació i tots han descrit una «actitud hostil» dels concentrats i han assegurat que van rebre «cops de peu, llançament d'objectes, insults i amenaces».Un responsable de seguretat d'una unitat (TIP G61262V) que va actuar a l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) ha assegurat que, en el moment de l'arribada, dos mossos d'esquadra uniformats se'ls van «interposar» i els «empenyien en sentit contrari» al que ells anaven. «Un suboficial els va advertir tres vegades que es retiressin de davant, però ells deien que no teníem autorització», ha assegurat, tot dient que els concentrats es van «animar» i es van «posar eufòrics» en veure l'actuació dels Mossos.També ha explicat que, durant la intervenció, un grup de bombers es van situar en «primera línia». L'agent ha denunciat «puntades de peu, cops de puny i escopinades» per part dels manifestants, i ha reconegut que sí que van utilitzar les defenses, tot i que ha negat a les defenses que peguessin al cap o a les extremitats superiors. El guàrdia civil ha admès que ha estat citat a declarar com a investigat pel jutjat de Manresa que té diligències obertes per aquesta intervenció.Un altre agent (TIP21380R) que també va participar en aquesta intervenció a l'Institut amb una altra unitat ha explicat que, quan va entrar dins de l'edifici, va rebre el cop d'una cadira metàl·lica que li van llençar a una distància d'uns tres metres. Segons ha dit, la cadira el va colpejar a les cames, va caure a terra i va quedar «atordit» sense perdre el coneixement. Es va aixecar pel seu propi peu i va continuar en l'operatiu. Es va visitar al metge el mateix dia 1 per una lesió a la zona cervical i a un canell. El guàrdia civil ha explicat que dies després van detenir la persona que va llençar la cadira i que va declarar a un jutjat.En el seu cas, ha dit que els bombers es van situar amb els «braços entrellaçats» entre la càpsula de seguretat i els concentrats. En el cas de la seva unitat, ha assegurat que no va veure que «ningú» utilitzés les porres i que, per tant, no té «cap explicació» pels 14 ferits que hi va haver en aquell municipi. També ha dit que no va veure ningú amb sang al cap.Un dels sergents que va actuar a Vilalba Sasserra (TIP U93494I) ha explicat que el protocol dels equips de seguretat era «comminar la massa» perquè permetessin actuar voluntàriament als policies. «Era el millor per a tothom», ha valorat. Ha assegurat que així es va fer en totes les ocasions però que era «absurd» perquè amb l'actitud dels concentrats «hi havia poc a preguntar».Un altre agent (K62727Z) ha explicat una intervenció a l'Ajuntament de Fonollosa (Bages), on assegura que va rebre una puntada de peu a la cama esquerra que li va provocar un «hematoma». També ha relatat danys a alguns vehicles que van rebre «cops» i van arrencar un parabrisa posterior.