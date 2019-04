Mossos i Policia Local faran una campanya conjunta per lluitar contra la sinistralitat per Setmana Santa

Buch diu que l'objectiu és «víctimes zero» i aposta per la moto com a solució a la mobilitat sempre que sigui «compatible amb la vida»

El Servei Català de Trànsit (STC) engegarà una campanya extraordinària de controls de velocitat, alcoholèmia i distraccions entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals el primer cap de setmana de la Setmana Santa, en un període on el bon temps afavoreix la mobilitat de vehicles i per tant, el risc d'accident a la carretera. Així ho han explicat el director del SCT, Juli Gendrau, i conseller d'Interior, Miquel Buch, en el marc del saló Vive la Moto que té lloc a Barcelona. Buch ha manifestat que les dades del primer trimestre «milloren» les de l'any passat, però ha recordat que l'objectiu és «víctimes zero». En aquest sentit, Buch ha reconegut la moto com una «solució» als problemes de mobilitat i mediambientals però sempre que sigui «compatible amb la vida».Buch ha recordat que el bon temps acompanya l'ús de la motocicleta i ha lamentat que això vagi lligat «malauradament» a més accidents. També ha destacat que la motocicleta pot contribuir a reduir les emissions contaminants.El conseller d'Interior ha fet aquestes declaracions en el marc del saló Vive la Moto, un certamen que enguany se celebra a Barcelona amb 122 expositors i més de 50 novetats. Buch ha qualificat Catalunya com «un país de moto» i Barcelona com «la capital de la moto per excel·lència» i per això creu que té «tot el sentit» que la fira es dugui a terme a la capital catalana.La fira ha obert les portes aquest dimecres amb la presència de més de 400 marques entre les quals destaquen Harley-Davidson, Honda, Ducati, SYM, o Triump que, per exemple, ha anunciat una primícia mundial. Els visitants podran provar fins a 200 motos, veure exhibicions d'acrobàcies o pujar en simuladors de realitat virtual.