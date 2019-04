El Suprem haurà de decidir sobre el debat electoral de candidats del 28-A a Soto del Real

L'àrbitre electoral considera que la sala presidida per Marchena és «l'òrgan competent» per resoldre la petició de Jordi Sànchez

Actualitzada 04/04/2019 a les 20:18

La Junta Electoral Central (JEC) ha deixat en mans del Tribunal Suprem la decisió d'autoritzar un debat electoral de candidats a les eleccions del 28 d'abril a la presó de Soto del Real, tal com va demanar el cap de llista per Barcelona de JxCat en presó preventiva a la presó madrilenya, Jordi Sànchez. L'àrbitre electoral ha argumentat que «l'òrgan competent» per «decidir si mesures com les demanades són compatibles amb l'objecte de la detenció del candidat» és la sala presidida per Manuel Marchena, que està jutjant als dotze líders independentistes. Per això, a la resolució que ha fet pública la JEC després de la reunió d'aquest dijous al migdia l'òrgan rebutja resoldre la qüestió. Tanmateix, el document recorda que el ministeri de l'Interior, concretament el secretari general d'Institucions Penitenciàries, va desaconsellar la celebració d'un debat polític al centre penitenciari.La JEC recull que l'informe d'Interior afirma que la celebració d'un acte polític a la presó suposaria una alteració del funcionament normal del centre i alteraria els horaris i l'ús d'espais així com faria necessari reforçar el personal funcionari per «garantir la seguretat de les persones que han d'entrar». Tot això «impossibilitaria, materialment, que dins del centre es pogués organitzar una activitat electoral d'aquestes característiques».Sánchez va plantejar un debat electoral amb la resta de caps de llista per Barcelona el 28-A a la presó madrilenya davant la impossibilitat de fer campanya electoral, ja que està en presó preventiva. El cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, que també es troba en la mateixa situació es va sumar a la proposta. Jaume Asens (En Comú Podem) també va dir que sí mentre que Meritxell Batet (PSC), Inés Arrimadas (Cs) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP) ho van rebutjar.La JEC també ha acordat traspassar a la Junta Electoral Provincial de Madrid la responsabilitat d'autoritzar els mítings que ERC vol fer a les presons de Soto del Real i Alcalà-Meco. Els republicans han sol·licitat fer dos actes electorals dissabte 13 d'abril a les presons madrilenyes on estan empresonats els líders independentistes acusats de rebel·lió al Tribunal Suprem. A la resolució, la Junta Electoral Central també recorda que el secretari general d'Institucions Penitenciàries va emetre un altre informe desfavorable a la celebració d'actes electorals a les presons madrilenyes.Paral·lelament a aquestes peticions de JxCat i ERC a la JEC, les defenses de Junqueras, Romeva, Sànchez, Turull i Rull han demanat a la sala presidida per Marchena l'alliberament de tots ells per fer campanya el 28-A i també per garantir el seu dret a la defensa. Els caps de llista de JxCat i ERC el 28-A, Jordi Sànchez i Oriol Junqueras, respectivament, estan en presó preventiva a Soto del Real. També està empresonat el número 1 dels republicans al Senat i els caps de llista de JxCat al Congrés per Lleida i Tarragona, Jordi Turull i Josep Rull.